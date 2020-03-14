هل المضادات الحيوية تساعد فى علاج أو الوقاية من فيروس كورونا؟

كتبت فاطمة خليل

بعد أن أعلنت منظمة الصحة العالمية فيروس كورونا وباء، تزايدت المخاوف من هذا الفيروس وتزايدت الخرافات المتداولة حول العلاج والوقاية، ومن بين هذه الخرافات استخدام المضاد الحيوي لعلاج كورونا، وهو ما نحاول تصحيحه فى السطور التالية.

ووفقا لما ذكره موقع تايمز أوف إنديا فلا يوجد علاج أو لقاح لفيروس كورونا حتى الآن، وأن ما يعتقده بعض الناس أن تناول المضادات الحيوية يمكن أن ينقذهم من الإصابة بالعدوى وحتى معالجتها ليس له علاقة بالواقع.

ولا تستطيع المضادات الحيوية قتل الفيروس ولكنها تقتل البكتيريا فقط، للفيروسات والبكتيريا آليات مختلفة للبقاء والتكاثر، وكورونا COVID-19 هو فيروس، ولهذا السبب لا يمكن أن تساعد المضادات الحيوية في علاجه.

وفقًا لمنظمة الصحة العالمية فلا ينبغي استخدام المضادات الحيوية كوسيلة للوقاية أو علاج فيروس كورونا، ويجب استخدامها فقط حسب توجيهات الطبيب لعلاج العدوى البكتيرية.

ومع ذلك، إذا تم إدخال شخص ما إلى المستشفى بسبب كورونا فقد يتلقى مضادات حيوية لأن العدوى المشتركة البكتيرية ممكنة.

كيف تحمي نفسك من فيروس كورونا الجديد؟

- اغسل يديك بشكل متكرر بالماء والصابون لمدة 20 ثانية على الأقل.

- إذا لم تستطع غسل اليدين ، استخدم معقم يدين يحتوي على 60٪ كحول على الأقل

- ابتعد عن الأشخاص الذين تظهر عليهم أعراض البرد والإنفلونزا.

- تجنب الذهاب إلى الأماكن العامة والتجمعات.