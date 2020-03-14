مقتل 5 حوثيين بينهم قيادى فى مواجهات مع الجيش اليمنى بتعز جنوب غرب البلاد

عدن أ ش أ

لقى خمسة عناصر من ميليشيا الحوثى الانقلابية بينهم قيادى ميدانى مصرعهم اليوم السبت، خلال مواجهات مع قوات الجيش الوطنى اليمنى فى ضواحى مدينة تعز جنوب غربى اليمن.

وذكر الجيش اليمنى - فى بيان أوردته قناة "العربية" الإخبارية - أن مواجهات عنيفة دارت بين القوات الحكومية وميليشيا الحوثي، خلال الساعات الماضية، فى محيط القصر الجمهورى ومعسكر التشريفات وجبهة "كلابة" شرق مدينة تعز؛ ما أسفر عن مقتل القيادى الحوثى المكنى (أبو مجاهد)، بالإضافة إلى أربعة من عناصر حوثية فى المعارك، فيما قُتل 6 من أفراد القوات الحكومية، خلال المواجهات بين الطرفين فى شرق وشمال شرق مدينة تعز.

وأشار البيان إلى أن الميليشيا الانقلابية كثفت مؤخرا من هجماتها على مواقع الجيش اليمنى بمحافظة تعز، فى محاولة منها لتحقيق انتصار ميدانى لها فى المحافظة المحاصرة منذ خمس سنوات.

وكانت ميليشيات الحوثى الانقلابية قد كثفت قصفها المدفعى العنيف أمس على الأحياء والقرى السكنية بمحافظة تعز؛ الأمر الذى أدى إلى مقتل 8 مدنيين.

وتستهدف ميليشيا الحوثى الانقلابية بين الحين والآخر الأحياء السكنية بالمدينة، مخلفة قتلى وجرحى بصفوف المدنيين.