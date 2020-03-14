اليوم السابع
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مصرع عامل بمشاجرة بسب لوح زجاج بالعبور

السبت، 14 مارس 2020 11:56 م
مصرع عامل بمشاجرة بسب لوح زجاج بالعبور جثة - أرشيفية
القليوبية نيفين طه

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لقي عامل مصرعه إثر مشاجرة بين صاحب محل زجاج ونجله بسب اصطدام المجنى عليه بأحد الواح زجاج خاصة بالمتهمين، فقاموا بالتعدى عليه بقطعة زجاج أودت بحياته تم نقل المتوفي للمستشفي وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تلقي اللواء جمال الرشيدى مدير أمن القليوبية اخطارا من الرائد يوسف الشامي رئيس مباحث قسم شرطة العبور ،بورود بلاغ من الاهالي بحدوث مشاجرة ومتوفي بالحي الاول بين كلا من  طرف اول "ا.ع.ا"21سنه، عامل دليڤري مقيم العبور توفي إثر إصابته بجرح ذبحي بمنتصف الرقبه ، وطرف ثان: "ع.س.م"57 سنة، صاحب محل زجاج  مقيم الحي الأول، ونجله "ا.ع.س"26 سنة، عامل بمحل الزجاج مقيم الحي الأول إثر مشادة كلاميه بين الطرفين على اثر اصطدام الأول بأحد الواح الزجاج خارج المحل الخاص بالطرف الثاني ، تطورت لمشاجرة تعدى خلالها الثالث على الأول بقطعة زجاج مكسوره محدثا اصابته التي أودت بحياته ،تم ضبط الطرف الثاني وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

كما أصيب نجار مسلح وطالب بمشاجرة نشبت بينهما لقيام الطالب بمعاكسة خطيبة الأول، فقاما الطرفان بطعن بعضهما البعض بسلاح أبيض "مطواة"، تم التحفظ على طرفى المشاجرة وإحالتهم لمستشفى قليوب، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء جمال الرشيدى، مدير أمن القليوبية، إخطارا من الرائد محمود عقل رئيس مباحث قسم شرطة قليوب، من مستشفى قليوب التخصصى يفيد بوصول كل من " م.ه.ع " 20 سنة، طالب ومقيم قليوب البلد – دائرة القسم، مصاب بجرح طعنى نافذ بالصدر من الجهة اليمنى، وجروح قطعية بالظهر وأخر أعلى الحاجب الأيسر، و" م.ث " 24 سنة، نجار مسلح ومقيم ذات العنوان السابق اتهامه فى عدد 2 قضية "مخدرات" مصاب بجرح قطعى أعلى الحاجب الأيمن والأيسر إدعاء مشاجرة بينهما بناحية قليوب البلد – دائرة القسم.

بالانتقال والفحص تبين، أنه حال سير الأول رفقة خطيبته بناحيه محل سكنهما، قام الثانى بمعاكستها، على أثر ذلك حدثت بينهما مشادة كلامية تطورت لمشاجرة تعدى خلالها كل منهما على الآخر بالضرب بسلاح أبيض "مطواة" كانا بحوزتهما محدثين إصابتهما المشار إليها. 

وبسؤال طرفى المشاجرة، أيدا مضمون ما أسفر عنه الفحص، وتبادلا الإتهامات فيما بينهما، وتم بإرشادهما ضبط السلاح الأبيض المستخدم فى الواقعة، وتم التحفظ عليهما، كلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى عن الواقعة، تحرر عن ذلك المحضر رقم 2177 جنح قسم قليوب لسنة 2020م وجارى العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.


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