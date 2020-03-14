اليوم السابع
Ads
الأحد، 15 مارس 2020 05:28 ص
خالد صلاح
الرئيسية صحة وطب

لو بتخططى للحمل.. أهم النصائح والفحوصات اللازمة اعرفيها

السبت، 14 مارس 2020 08:00 م
لو بتخططى للحمل.. أهم النصائح والفحوصات اللازمة اعرفيها اختبارات وقت الحمل - أرشيفية
فاطمة ياسر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

عند التخطيط للحمل هناك العديد من الفحصوات والنصائح الصحية التي يجب القيام بها، للحصول على حمل صحي خالٍ من التعرض لأى مضاعفات صحية، وخلال هذا التقرير سنتعرف على أبرزها، وذلك وفقا لموقع " "healthline .

أكد التقرير أن قيام النساء اللاتي يخططن للحمل، ويقمن بإجراء بعض الفحوصات الطبية اللازمة، يتم اكتشاف أي مشاكل صحية بشكل مبكر، وأيضا يقلل من فرص التعرض لأى مضاعفات صحية، ويقلل الخطر على الحامل والجنين.

 

وأضاف التقرير أن قيام النساء لاختبارات الدم الخاصة بالاضطرابات الوراثية، يوضح إذا كانت تعانى من أمراض وراثية، كالأمراض التي تسبب تلف في أعضاء الجسم أو الخلايا العصبية، لافتا إلى أن قيامهن باختبار السكر يساعد في اكتشاف إذا كانت مصابة أو مريضة بالفعل، فهذا الأمر يعرض الجنين للنمو المفرط للجنين، ويجعله مولودا يعانى من انخفاض السكر، ولذا يجب التعامل مع هذا المرض بحذر.

وأشار التقرير إلى أن خضوع النساء اللاتى يخضعن لاختبار وظيفة الغدة الدرقية يعد من التحاليل اللازمة، لأنه يتسبب في تعرض الجنين لضعف النمو في حالة إصابتها بخلل في وظائفها، أو تعرضه لمشاكل صحية في حالة إهمال هذا الأمر.

 

وقدم التقرير بعض النصائح الجيدة والهامة قبل الحمل، والتي تقلل من تعرضها لأي مشاكل صحية، وتحافظ على صحة الجنين، ومن أهمها تناول حبوب الفوليك أسيد، فهي تقلل تعرض الجنين للإصابة بالتشوهات الخلقية، ولذا يجب القيام بها بشكل دائم، وأيضا يجب ممارسة الرياضة يوميا، بالإضافة إلي تناول الأطعمة الصحية خاصة الغنية بالخضراوات.


الحمل

التخطيط للحمل

فحوصات الحمل

فحوصات طبيه

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
تمركز سيارات لشفط مياه الأمطار من الطرق السريعة.. وطوارئ بغرف عمليات المرور

تمركز سيارات لشفط مياه الأمطار من الطرق السريعة.. وطوارئ بغرف عمليات المرور

دار الإفتاء تنشر صيغة دعاء التحصين من الوباء.. تعرف عليها

دار الإفتاء تنشر صيغة دعاء التحصين من الوباء.. تعرف عليها

جرائم تميم.. السفارة الكينية بالدوحة تتهم قطر بالتنكيل بالعمال الكينيين

جرائم تميم.. السفارة الكينية بالدوحة تتهم قطر بالتنكيل بالعمال الكينيين

هل يساعد غسيل الأنف بمحلول ملحى فى الوقاية من كورونا؟.. الصحة تُجيب

هل يساعد غسيل الأنف بمحلول ملحى فى الوقاية من كورونا؟.. الصحة تُجيب

6 أشهر لإصدار وزير الإسكان قرارات تعديل لائحة قانون البناء.. اعرف التفاصيل

6 أشهر لإصدار وزير الإسكان قرارات تعديل لائحة قانون البناء.. اعرف التفاصيل

مدير مجمع التمور بالوادى الجديد: مستعدون لرمضان وننتج 25 صنفًا بأسعار مخفضة

مدير مجمع التمور بالوادى الجديد: مستعدون لرمضان وننتج 25 صنفًا بأسعار مخفضة

فى رباط ليوم الدين.. السيول تغرق قرية الديسمى.. والقرى المجاورة تأوى المتضررين

فى رباط ليوم الدين.. السيول تغرق قرية الديسمى.. والقرى المجاورة تأوى المتضررين

القابضة للكهرباء: وضع الشبكة فى تحسن والأحمال اقتربت من معدلها الطبيعى

القابضة للكهرباء: وضع الشبكة فى تحسن والأحمال اقتربت من معدلها الطبيعى

رغم طلاقهما.. عاطل وربة منزل يكشفان كواليس سرقة الشقق الفارهة بالشيخ زايد

رغم طلاقهما.. عاطل وربة منزل يكشفان كواليس سرقة الشقق الفارهة بالشيخ زايد

بسبب فيروس كورونا.. أيهما أولى بدخول الرعاية المركزة كبار السن أم الأصغر؟

بسبب فيروس كورونا.. أيهما أولى بدخول الرعاية المركزة كبار السن أم الأصغر؟

على جمعة: جرى إيقاف الحج 22 موسمًا وتوقف الطواف 5 مرات.. فيديو

على جمعة: جرى إيقاف الحج 22 موسمًا وتوقف الطواف 5 مرات.. فيديو

الأقصر تتصدى لـ"كورونا".. إلغاء التجمعات الكبرى والليالى الشعبية بمدينة إسنا وقرية النمسا.. ومطالب بفسخ التعاقد مع المشايخ والمقرئين والمداحين لإلغاء مولد العشى.. والمحافظ: تطهير شامل للمساجد والكنائس

الأقصر تتصدى لـ"كورونا".. إلغاء التجمعات الكبرى والليالى الشعبية بمدينة إسنا وقرية النمسا.. ومطالب بفسخ التعاقد مع المشايخ والمقرئين والمداحين لإلغاء مولد العشى.. والمحافظ: تطهير شامل للمساجد والكنائس

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة