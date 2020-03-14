فيروس كورونا ينتشر حتى من خلال التحدث مع الآخرين.. ويعتبر أسوأ من إيبولا

كتبت أمل علام

كشف البروفيسور بيتر بيوت، مدير كلية لندن للصحة، أحد أهم أكبر خبراء الصحة في بريطانيا، والذى ساعد فى اكتشاف فيروس الإيبولا، أن فيروس كورونا يمكن أن ينتشر بسرعة حتى بمجرد التحدث إلى شخص ما، وهو أسوأ بكثير من الإيبولا.



فيروس كورونا ينتقل بالكلام مع الاخرين

وأضاف البروفيسور بيتر بيوت، مدير كلية لندن للصحة، أن بريطانيا ستكون في خضم "وباء خطير" من قبل عيد الفصح، وحذر عالم الأحياء الدقيقة من أن فيروس كورونا التاجي يمكن أن ينتشر بمجرد التحدث إلى أشخاص آخرين، مؤكدا أن الفيروس التاجي يمكن أن ينتشر من خلال التحدث إلى شخص ما.

وقال عالم الأحياء الدقيقة المشهورعالميًا إن المملكة المتحدة قد تتوقع أن تشهد ارتفاعًا في الحالات، بما يتجاوز الـ800 حالة التي تم الإبلاغ عنها بالفعل.



فيروس كورونا وطرق انتقاله

وأوضح لـ سكاي نيوز: "هذا أسوأ بكثير من الإيبولا، حيث تتطلب الإيبولا اتصالاً وثيقاً جداً لانتقال العدوى"، موضحا أن الناس خائفون جداً منه، ولكن بصراحة، عادة ما يتم احتواؤه بشدة، هناك بعض الاستثناءات، لكن لأن فيروس كورونا ينتقل عن طريق الجهاز التنفسي، يجعله مقلقاً للغاية.

وأضاف أن فيروس كورونا معد للغاية، لأن هناك الكثير من الفيروسات في "حلقك"، لذا فإنك يمكنك التقاطه أو العدوى به، من خلال التحدث إلى شخص ما، وهذا ليس هو الحال مع الفيروسات الأخرى.

وأعلن اتحاد كرة القدم، تعليق الدوري الإنجليزي الممتاز حتى 4 أبريل، وجميع المباريات في مسابقات UEFA، بما في ذلك دوري أبطال أوروبا، لن تعقد الأسبوع المقبل، في حين تم إلغاء جولة الكريكيت في إنجلترا في سريلانكا، كما أغلقت ديزني لاند حدائقها، بما في ذلك ديزني لاند باريس، حتى نهاية الشهر، وأوقفت رحلات المغادرة الجديدة على رحلات ديزني، كما تم إلغاء موكب عيد القديس باتريك في لندن، واحتفالات يوم غد الأحد، كما نصحت وزارة الخارجية بعدم السفر باستثناء الضروريات إلى المناطق الإسبانية.

وساعد البروفيسور بيوت، في التعرف على الإيبولا لأول مرة في السبعينيات أثناء عمله في معهد الطب الاستوائي في أنتويرب، بلجيكا، ويبلغ معدل وفيات فيروس الإيبولا 50%، ولكن في بعض حالات التفشي التي كانت عالية تصل إلى 90%، وبالمقارنة، فإن معدل وفيات الفيروس التاجي الجديد كورونا يبلغ حوالي 3.4%، وفقا لمنظمة الصحة العالمية، وهو مميت بشكل خاص لكبار السن.

وقامت دراسة رئيسية نشرت في المجلة الطبية جاما JAMA بتحليل أكثر من 72000 مريض صيني أصيبوا بفيروس كورونا، وجدوا أن معدل الوفيات الإجمالي كان 2.3 % ولكن في البالغين فوق سن 80، ارتفعت هذه النسبة إلى ما يقرب من 15%.

وقال البروفيسور بيوت أيضا إن "الأولوية القصوى" هى حماية المسنين، وذوي الحالات الصحية الأساسية. وأضاف: "أعتقد أننا يجب أن نفكر بعناية في من يجب أن نزوره، ومن الذي يجب أن نعترف به كزوار حتى في منازل كبار السن، ورعاية المسنين، يجب أن نتأكد حقا من أن الموظفين هناك يعرفون كل شيء عن حماية المسنين، نحن بحاجة إلى التفكير أيضًا في الاتصالات بين الأجداد والأطفال، لا نعرف مدى خطورة ذلك، ولكن هذا ما سأفعله.

وأوضحت صحيفة "The Sun" أنه يأتي ذلك عندما أصدرت الحكومة توجيهات جديدة لمقدمي الرعاية ودور الرعاية، تحثهم على مراجعة سياسات الزيارة ومطالبة الأقارب أو الأصدقاء الذين ليسوا على ما يرام بالبقاء بعيدًا، من غير المتوقع أن تحتوي دور الرعاية على مرافق عزل مخصصة، ولكن يجب عزل أي شخص تظهر عليه أعراض، ربما في غرفته الخاصة.



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وذكرت النصيحة الرسمية أن الغرفة المثالية للعزل هي غرفة نوم مفردة مع مرافق داخلية، يجب استخدام معدات وقائية جديدة، مثل القفازات، وأقنعة الوجه والمآزر، لكل "دور رعاية"، واستخدامها مع أي شخص تظهر عليه أعراض، بما في ذلك الاستحمام وأي شيء يتضمن سوائل جسدية، موضحة أنه يجب التخلص من هذه العناصر بعد الاستخدام، بينما يتلقى جميع الموظفين أيضًا تدريبًا على نظافة اليدين.

في غضون ذلك قال كبير المستشارين العلميين في المملكة المتحدة، إنه يأمل أن يخلق نهج الحكومة في التصدي لفيروس كورونا "مناعة القطيع" ضد المرض.

وأضافت الصحيفة لـ "بي بي سي"، إن النصيحة التي تتبعها الحكومة لا تتطلع إلى "قمع" المرض بشكل كامل، ولكن للمساعدة في خلق "مناعة قطيع في المملكة المتحدة" مع حماية أكثر الناس ضعفا.

وقال، هدفنا هو محاولة تقليل الذروة، وتوسيعها، وليس قمعها تمامًا، أيضًا، لأن الغالبية العظمى من الناس يصابون بمرض خفيف لبناء نوع من مناعة القطيع حتى يكون هناك المزيد من الناس محصنين ضد هذا المرض، ونقوم بتقليل انتقال العدوى، وفي نفس الوقت نحمي أولئك الأكثر عرضة له.