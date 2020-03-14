غلق وتشميع 44 مركزًا للدروس الخصوصية بقسم أول دمياط

شنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن دمياط مساء اليوم السبت ،حملة لغلق مراكز الدروس الخصوصية بمدينة دمياط وذلك تنفيذا لتوجيهات وزارة الداخلية ،بغلق جميع الدروس الخصوصية بعد قرار رئيس الجمهورية بتعطيل الدراسة بالمدارس والجامعات لمدة أسبوعين كإجراء احترازى لمواجهة خطر كورونا حيث تم غلق وتشميع 44مركزا للدروس الخصوصية .

وتمكن رجال قسم شرطة اول دمياط من غلق 32 مركزا لمعلمين بشارع التحرير وميدان سرور وسط مدينة دمياط فيما اعلن عددا من معلمى المرحلة الثانوية التواصل مع طالبهم إلكترونيا على أحد المواقع التعليمية الإلكترونية .

بينما تمكن رجال قسم شرطة ثان دمياط من غلق 12 مركزا للدروس الخصوصية.

وجاءت تلك الحملة برئاسة اللواء اسماعيل حسين مدير أمن دمياط واللواء حسام الباز مدير ادارة البحث الجنائي والعميد محمد هيكل مأمور قسم شرطة اول دمياط والعميد محسن نجيب مأمور قسم ثان والمقدم محمد سمير رئيس مباحث قسم اول والمقدم مهاب حسن رئيس مباحث قسم ثان.

وكانت وزارة الداخلية قد أعلنت عن بدء حملاتها للتأكد من تعليق كافة أماكن الأنشطة التعليمية، لأنشطتها خلال فترة إغلاق المدارس والجامعات واتخاذ الإجراءات القانونية الفورية تجاه المخالفين.

وقال مصدر أمني، إن الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية في مختلف المحافظات على مستوى الجمهورية بدأت في مشاركة أجهزة الدولة المعنية لمتابعة تنفيذ قرار غلق المراكز التعليمية خارج الدراسة.

وأوضح المصدر، أن أجهزة الوزارة تنسق مع وزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي لغلق كافة مراكز الدروس الخصوصية، وذلك بعد قرار رئيس الجمهورية، بتعليق الدراسة فى الجامعات والمدارس لمدة أسبوعين تبدأ من غدا الأحد.