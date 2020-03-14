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دونالد ترامب يطمئن على زوجة رئيس وزراء كندا بعد إصابتها بفيروس كورونا

السبت، 14 مارس 2020 10:36 م
دونالد ترامب يطمئن على زوجة رئيس وزراء كندا بعد إصابتها بفيروس كورونا دونالد ترامب
كتب آسر أحمد

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حرص الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على إجراء مكالمة هاتفية مع رئيس وزراء كندا جاستن ترودو للاطمئنان على زوجته صوفى، بعد تأكيد إصابتها بفيروس كورونا المستجد.

ونشر ترامب تغريدة عبر حسابه بتويتر، يؤكد فيها اجراءه مكالمة هاتفيه مع رئيس الوزراء الكندى للاطمئنان على زوجته صوفى وسير عملية تماثلها للشفاء من فيروس كورونا، وقال "من الرائع معرفة ان صوفى تحقق نتائج إيجابية في علاجها من فيروس كورونا، ستواصل أمريكا وكندا التنسيق الدائم لمحاربة كورونا".

تغريدة ترامب
تغريدة ترامب

 

وأعلن المتحدث باسم رئيس الوزراء الكندى جاستن ترودو، أمس، إن الفحوص أكدت إصابة زوجته صوفى بفيروس كورونا، وقال المتحدث فى بيان على تويتر إن رئيس الوزراء بصحة جيدة ولم تظهر عليه أعراض الإصابة، وأضاف البيان أن زوجة ترودو ستخضع للعزل الصحى فى الوقت الحالى بينما سيبقى رئيس الوزراء فى عزل ذاتى لمدة 14 يوما.

ومن جانب آخر ترأس رئيس الوزراء الكندى، جستن ترودو، أمس فريق الاستجابة للحوادث لمناقشة العمل الجارى لإنهاء الحصار واستعادة خدمات السكك الحديدية التى تعمل بكامل طاقتها فى جميع أنحاء كندا.

وحضر الاجتماع كل من نائبة رئيس الوزراء، كريستيا فريلاند، ووزيرة العلاقات بين السكان الأصليين، كارولين بينيت، ووزير النقل، مارك جارنو، وزعيم الحكومة فى مجلس العموم، بابلو رودريجيز، ووزير السلامة العامة والاستعداد للطوارئ، بيل بلير، إلى جانب مفوضة الشرطة الملكية بريندا لوكى ومسؤولى حكومة كندا.

وقام رئيس الوزراء ونائبته بتحديث المجموعة حول المناقشات المستمرة مع رؤساء وزراء المقاطعات الكندية لمعالجة الآثار التى تسبب بها الحصار فى جميع أنحاء البلاد على الكنديين والاقتصاد.


زوجة رئيس وزراء كندا

جاستين ترودو

جستن ترودو

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دونالد ترامب

كندا

امريكا

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