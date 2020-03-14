تعرف على مواعيد عمل البنوك غدًا الأحد بعد إجازة لمدة 3 أيام

كتب – أحمد يعقوب

قالت مصادر مصرفية مطلعة، لـ"اليوم السابع"، إنه لا تغيير فى مواعيد عمل البنوك العاملة فى مصر، غدًا الأحد، حيث من المقرر أن يبدأ العمل فى تمام الساعة 8:30 صباحًا وحتى الثانية بعد الظهر، مؤكدة أن تلك المواعيد المعتادة للعمل.

وقرر البنك المركزى المصرى، تعطيل العمل بكافة البنوك العاملة فى مصر يوم الخميس الماضى الموافق 12 مارس 2020، بسبب سوء الأحوال الجوية، على أن يستأنف العمل صباح غدًا الأحد الموافق 15 مارس 2020.

ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسى، بتعليق الدراسة فى الجامعات والمدارس لمدة اسبوعين اعتبارًا من يوم غد الأحد الموافق 15 مارس 2020، وذلك فى إطار خطة الدولة الشاملة للتعامل مع أى تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد.

كما وجه الرئيس بتخصيص 100 مليار جنيه لتمويل الخطة الشاملة وما تتضمنه من إجراءات احترازية.