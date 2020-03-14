اليوم السابع
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تأجيل اجتماع مجلس إدارة اتحاد المستثمرين بسبب كورونا

السبت، 14 مارس 2020 09:51 م
تأجيل اجتماع مجلس إدارة اتحاد المستثمرين بسبب كورونا رجل الأعمال محمد فريد خميس
كتب هانى الحوتى

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قرر الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين برئاسة فريد خميس، تأجيل اجتماع مجلس الإدارة المقرر غدا الأحد، إلى وقت لاحق، وذلك بعد قرارات رئيس الجمهورية بتعليق أي تجمعات خلال الأسبوعين القادمين. 
 
وكان مجلس إدارة الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين برئاسة محمد فريد خميس، قد دعا إلى اجتماعا غدا الأحد، بمقر النساجون الشرقيون بمساكن شيراتون، حيث تتم مناقشة عدد من الموضوعات، أهمها سبل تشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ومناقشة إنشاء جمعية تعاونية إنتاجية لأصحاب الأعمال وهذه المشروعات.
 
كما كان من المقرر أن يتناول الاجتماع دور المستثمرين في المزيد من المساندة للصناعة المصرية، ونتائج اجتماع نيڤين جامع وزيرة التجارة والصناعة مع أعضاء اتحاد المستثمرين، استقرار الأجور، وتأثيراته علي دفع التنمية والاستثمار، وعرض تقرير اجتماع المجلس الأعلي للأجور، كما سيناقش الاجتماع نتائج اجتماع المديرين التنفيذيين لجمعيات المستثمرين بالسادس من أكتوبر، وكيفيةالنهوض بصناعة الدواء في مصر، وعرض تقرير اجتماع  لجنة الصحة والدواء بالاتحاد، بالإضافة إلى آليات الشراكة والتعاون بين المركز الوطني للتنمية بالاتحاد، ووزارة الصناعة في التعليم المزدوج والتدريب وتنمية المهارات.
 
 
 

 


اتحاد المستثمرين

اخبار الاقتصاد المصرى

كورونا

مستثمرين

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