بسبب كورونا.. المغرب يعلق الرحلات من وإلى 21 بلدا ودبى تغلق المنتزهات

كتب رامى محيى الدين

تسبب فيروس كورونا في عدة إجراءات احترازية في عدد من الدول العربية، حيث قلصت السفارة السعودية في بيروت ساعات العمل احترازيا، وأغلقت حكومة دبي المنتزهات الترفيهية حتى نهاية الشهر الجاري، وعلقت المغرب الرحلات الجوية من وإلى 21 بلدا، حسبما ذكرت قناة العربية فى نبأ عاجل لها.



قال إدوارد فيليب، رئيس الوزراء الفرنسي، إنه من أجل سلامة المواطنين وحمايتهم من الإصابة بفيروس كورونا المُستجد والقاتل، سيتم إغلاق الأماكن العامة ومنع التجمعات، وأهمها المقاهي ودور السينما والمطاعم، مشيراً إلى أن وسائل المواصلات ستعمل كما كانت تعمل من قبل، مطالباً المواطنين بتقليل حركة التنقل في الشوارع حتى الانتهاء من أزمة فيروس كورونا.

وأضاف رئيس الوزراء الفرنسي، في مؤتمر صحفي له منذ قليل، إن هدفنا من تلك الإجراءات الاحترازية هو حماية المواطنين، وأن الحكومة تؤمن بالتضحيات التي تقومون بها، وأنه على ثقة أن الفرنسين يفهمون خطورة الفيروس، وأن الجميع سيتبع الإجراءات الوقائية للحماية من هذا الفيروس.