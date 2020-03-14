"المستثمرين الصناعيين" بالعاشر تستبعد منح الأمهات العاملات بالمصانع إجازة أسبوعين

كتب: مدحت عادل

استبعد الدكتور صبحى نصر، رئيس جمعية المستثمرين الصناعيين بالعاشر من رمضان، اللجوء إلى منح الأمهات العاملات في المصانع إجازة خلال الأسبوعين المقبلين، بعد إعلان رئاسة الجمهورية تعليق الدراسة لمدة أسبوعين.

وقال المهندس صبحي نصر، في تصريح لـ"اليوم السابع"، إن قرار تعليق الدراسة لمدة أسبوعين قرار له مبرراته للتعامل مع مخاوف انتشار فيروس كورونا في التجمعات المدرسية، ولكن منح الأمهات العاملات إجازة لمدة أسبوعين ليس له ما يبرره، مشيرا إلى أن الأمهات يعملن خلال فترة الإجازة الصيفية والتي تستمر 3 أشهر مع وجود الأبناء في المنازل، بل على العكس فإن تواجد الأبناء في المنازل يطمئن الأمهات وليس العكس.

وكان السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، قال إن الرئيس عبد الفتاح السيسى، وجه خلال اجتماعه مع الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء بتعليق الدراسة في الجامعات والمدارس لمدة أسبوعين اعتبارًا من يوم غد الأحد الموافق 15 مارس 2020، وذلك في إطار خطة الدولة الشاملة للتعامل مع أي تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد، كما وجه الرئيس بتخصيص 100 مليار جنيه لتمويل الخطة الشاملة وما تتضمنه من إجراءات احترازية.

ويأتي هذا القرار بعد أيام من توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمواصلة رفع درجة الاستعداد والجاهزية وفقاً لمعايير منظمة الصحة العالمية، خاصةً من خلال التعاون والتنسيق بين كافة الجهات المعنية بالدولة، والقيام بحملات التوعية المستمرة للمواطنين من مختلف الفئات، بهدف الإرشاد وتوفير المعلومات والبيانات الحقيقية بدقة، فضلاً عن العمل على الاكتشاف المبكر لأي حالات مشتبهة، وكذا تشديد الرقابة الصحية على منافذ الدخول للبلاد.