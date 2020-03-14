الكويت تعلن إغلاق المجمعات التجارية باستثناء المراكز الخاصة بالمواد التموينية

كتب أيمن رمضان

أعلن مجلس الوزراء الكويتي، إغلاق المجمعات التجارية ومراكز التسوق باستثناء المراكز الخاصة بالمواد التموينية، بالإضافة إلى عدم السماح باستقبال أكثر من 5 عملاء داخل المطاعم.

ووفق المؤتمر الصحفى الذى ضم كل من وزير الخارجية الكويتي الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح، والدكتور سعود الحربى وزير التربية والتعليم العالى الكويتى، فأنه سيتم إغلاق المجمعات التجارية باستثناء مراكز مواد التموين، والالتزام بمسافة لا تقل عن متر بين شخص وآخر في الطوابير، بالإضافة إلى إغلاق مراكز الترفيه والتسلية الخاصة بالأطفال.

من جانبه، دعا وزير الخارجية الكويتى، الشعب الكويتى للالتزام بتوجيهات السلطات الصحة، من أجل تفادى تفشى فيروس كورونا القاتل، مشدداً على أن لا توجد دولة واحدة تستطيع أن تواجه هذا الفيروس.



وقال وزير التربية الكويتي، إن استمرار تعطيل الدراسة يعود لتوجيهات السلطات الصحية، كما سيتم إغلاق الصالونات النسائية والرجالية بسبب كورونا.