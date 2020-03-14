الغرفة التجارية بالجيزة: عودة عمل جميع الأنشطة التجارية بنسبة 100%

كتب أحمد حمادة

أكد عادل ناصر رئيس الغرفة التجارية بالجيزة ، ونائب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ، أن جميع المحلات التجارية بجميع أنشطتها عادت للعمل بصورة طبيعية اليوم السبت بنسبة 100 % وذلك بعد ان توقف عدد قليل جدا خلال اليومين الماضيين بسبب سوء الأحوال الجوية، وأضاف ناصر لـ"اليوم السابع" أنه تم عمل غرفة عمليات بالتعاون مع الشعب التجارية بالمحافظة منذ يوم الأربعاء الماضى وذلك من أجل توفير جميع السلع داخل الأسواق الكبرى او المحلات الصغيرة ، مع سد أي عجز ينتج في اى من الاحياء التابعة للمحافظة خلال الأيام الماضية.

وأشاد رئيس الغرفة التجارية بالجيزة بمدى التلاحم الذى شهدته مصر خلال اليومين الماضيين من اجل الانتهاء من حالة الاضطراب الماخية التي تعرضت لها البلاد.

وأضاف ناصر انه لم يصل الى الغرفة أى شكاوى سواء من المواطنين او التجار من وجود نقص في سلعة او منتج ، مشيرا الى ان محلات الجزارة والدواجن والبقالة كانت تعمل بصورة طبيعية.

وأشار نائب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية إلى أن هناك دول تتعرض لمثل هذه الازمات ونجد المحلات التجارية فارغة من البضائع والمواطنون يشكون من نقس المنتجات ، بينما بفضل الجهود المبذولة من الدولة وعلى رأسها الرئيس عبد الفتاح السيسي فنجد أن هناك وحدة وتماسك بين جميع الأطياف من اجل العبور من هذه الأزمات.

والجدير بالذكر أن خبراء هيئة الأرصاد، يتوقعون أن يشهد غدا الأحد، بالقاهرة الكبرى طقس دافئ نهارا شديد البرودة ليلا، وشبورة كثيفة صباحا تصل لحد الضباب والرياح خفيفة إلى معتدلة، ويشهد الوجه البحرى أيضا طقس مائل للدفء نهارا شديد البرودة ليلا، وشبورة كثيفة صباحا تصل لحد الضباب والرياح خفيفة إلى معتدلة، وعلى السواحل الشمالية الغربية، وطقس مائل للدفء نهارا شديد البرودة ليلا، وشبورة كثيفة صباحا تصل لحد الضباب والرياح خفيفة إلى معتدلة.