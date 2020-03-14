اليوم السابع
Ads
الأحد، 15 مارس 2020 05:57 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

السعودية: برنامج حكومى بـ50 مليار ريال لدعم القطاع الخاص فى مواجهة كورونا

السبت، 14 مارس 2020 08:54 م
السعودية: برنامج حكومى بـ50 مليار ريال لدعم القطاع الخاص فى مواجهة كورونا مواجهة كورونا
ماجد تمراز

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أفادت قناة العربية، في نبأ عاجل لها، أن المملكة العربية السعودية، أطلقت برنامجا حكوميا ودعمته بـ 50 مليار ريال سعودي لدعم القطاع الخاص في مواجهة فيروس كورونا المُستجد.

وكانت وزارة الصحة السعودية قد أعلنت اليوم السبت، تسجيل 17 حالة جديدة مصابة بفيروس "كورونا" المستجد، بينما ينتشر الفيروس في 138 دولة، وسط جهود عالمية ومحلية مكثفة لمحاصرته.

وقالت وزارة الصحة السعودية إن الحالة الأولى من الـ17 حالة الجديدة تعود لمواطن سعودي قادم من إيران، وهو معزول حالياً في منشأة صحية في الإحساء.

وتعود الحالة الثانية لمواطن سعودي موجود الآن في الحجر الصحي، كان مخالطاً لحالة أعلِن عنها سابقاً، وهو معزول في مستشفى بالقطيف.

وأضافت أن الحالتين الثالثة والرابعة لمواطنين من محافظة القطيف، قدما من إيطاليا وإيران، وهما معزولان في منشأة صحية في القطيف.

وذكرت الوزارة أن الحالة الخامسة لمواطنة موجودة في الحجر الصحي في جدة، وهي قادمة أيضاً من إيران.


السعودية

كورونا

فيروس كورونا

فيروس كورونا المستجد

الوقاية من فيروس كورونا

علاج فيروس كورونا

إصابات كورونا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

مؤسس موقع "على بابا" يتبرع بـ2 مليون قناع لمواجهة أزمة "كورونا" بأوروبا

السبت، 14 مارس 2020 08:09 م

وزير المالية الروسى: كورونا أخطر على اقتصاد البلاد من انخفاض أسعار النفط

السبت، 14 مارس 2020 08:09 م

العدد وصل لـ 7 أشخاص.. كورونا يصيب حالتين جديدتين فى نادى سامبدوريا

السبت، 14 مارس 2020 08:06 م

سببان قد يدفعان توم هانكس للمصير المشئوم بعد إصابته بـ كورونا أبرزهما السكر

السبت، 14 مارس 2020 08:05 م

بالتزامن مع تعليق الدراسة.. "الصحة" ترفع درجة الاستعداد بمستشفيات الصدر والحميات لمواجهة عدوى كورونا.. وتخصص خطى 105 و15335 لتقديم الاستفسارات للمواطنين عن المرض.. و4 آليات للانتقال للفحص والعزل عند الإصابة

السبت، 14 مارس 2020 08:04 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
لأصحاب المصانع.. تعرف على تعديلات جديدة بـ"الضريبة العقارية" × 6 نقاط

لأصحاب المصانع.. تعرف على تعديلات جديدة بـ"الضريبة العقارية" × 6 نقاط

بسبب خسائر كورونا.. ألمانيا تدعم شركات السياحة من الانهيار بـ20 مليار يورو

بسبب خسائر كورونا.. ألمانيا تدعم شركات السياحة من الانهيار بـ20 مليار يورو

تمركز سيارات لشفط مياه الأمطار من الطرق السريعة.. وطوارئ بغرف عمليات المرور

تمركز سيارات لشفط مياه الأمطار من الطرق السريعة.. وطوارئ بغرف عمليات المرور

دار الإفتاء تنشر صيغة دعاء التحصين من الوباء.. تعرف عليها

دار الإفتاء تنشر صيغة دعاء التحصين من الوباء.. تعرف عليها

جرائم تميم.. السفارة الكينية بالدوحة تتهم قطر بالتنكيل بالعمال الكينيين

جرائم تميم.. السفارة الكينية بالدوحة تتهم قطر بالتنكيل بالعمال الكينيين

هل يساعد غسيل الأنف بمحلول ملحى فى الوقاية من كورونا؟.. الصحة تُجيب

هل يساعد غسيل الأنف بمحلول ملحى فى الوقاية من كورونا؟.. الصحة تُجيب

6 أشهر لإصدار وزير الإسكان قرارات تعديل لائحة قانون البناء.. اعرف التفاصيل

6 أشهر لإصدار وزير الإسكان قرارات تعديل لائحة قانون البناء.. اعرف التفاصيل

مدير مجمع التمور بالوادى الجديد: مستعدون لرمضان وننتج 25 صنفًا بأسعار مخفضة

مدير مجمع التمور بالوادى الجديد: مستعدون لرمضان وننتج 25 صنفًا بأسعار مخفضة

فى رباط ليوم الدين.. السيول تغرق قرية الديسمى.. والقرى المجاورة تأوى المتضررين

فى رباط ليوم الدين.. السيول تغرق قرية الديسمى.. والقرى المجاورة تأوى المتضررين

القابضة للكهرباء: وضع الشبكة فى تحسن والأحمال اقتربت من معدلها الطبيعى

القابضة للكهرباء: وضع الشبكة فى تحسن والأحمال اقتربت من معدلها الطبيعى

رغم طلاقهما.. عاطل وربة منزل يكشفان كواليس سرقة الشقق الفارهة بالشيخ زايد

رغم طلاقهما.. عاطل وربة منزل يكشفان كواليس سرقة الشقق الفارهة بالشيخ زايد

بسبب فيروس كورونا.. أيهما أولى بدخول الرعاية المركزة كبار السن أم الأصغر؟

بسبب فيروس كورونا.. أيهما أولى بدخول الرعاية المركزة كبار السن أم الأصغر؟

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة