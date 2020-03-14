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الرئيس الجزائرى يأمر بإعادة مواطنيه العالقين فى المغرب بسبب فيروس كورونا

السبت، 14 مارس 2020 10:00 م
الرئيس الجزائرى يأمر بإعادة مواطنيه العالقين فى المغرب بسبب فيروس كورونا عبد المجيد تبون الرئيس الجزائرى
الجزائر أ ش أ

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وجه الرئيس الجزائرى عبد المجيد تبون، اليوم السبت، وزيرى الشؤون الخارجية والأشغال العمومية والنقل، لإحصاء الجزائريين العالقين فى مطار الدار البيضاء بالمغرب والتكفل بهم تمهيدا لإعادتهم الى البلاد، بعد وقف الرحلات الجوية خوفا من انتشار فيروس كورونا.

وقال بيان للرئاسة الجزائرية إنه "أعطى رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون اليوم، تعليمات إلى وزيرى الشؤون الخارجية والأشغال العمومية والنقل، لإحصاء عدد الجزائريين العالقين فى مطار الدار البيضاء بالمغرب والتكفل بهم، تمهيدا لإعادتهم إلى أرض الوطن فور الانتهاء من عملية الإحصاء الجارية منذ مساء أمس".

وكانت الجزائر والمغرب اتفقتا - يوم الخميس الماضى - على وقف الرحلات الجوية بين البلدين مؤقتا كإجراء" احترازي" لمنع تفشى وباء فيروس كورونا.

 


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