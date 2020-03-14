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الإمارات: 100 مليار درهم لدعم المنظومة الصحية لمواجهة فيروس كورونا

السبت، 14 مارس 2020 11:46 م
الإمارات: 100 مليار درهم لدعم المنظومة الصحية لمواجهة فيروس كورونا كورونا - أرشيفية
كتب رامى محيى الدين

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أفادت قناة العربية، في نبأ عاجل لها، أن الحكومة الإمارتية خَصصت 100 مليار درهم إمارتي، لدعم المنظومة الصحية من أجل مواجهة فيروس كورونا القاتل.

 

فى سياق متصل، صرحت وزارة التجارة السعودية، بأنه من حق المستهلكين استرجاع مبالغ المناسبات التي ألغيت بسبب كورونا، بينما أعلنت  الصحة الإماراتية تشخيص حالة جديدة لعامل يحمل الجنسية الهندية.

 

وكانت دولة الإمارات العربية المتحدة قد قررت اليوم السبت، وقف إصدار كافة التأشيرات مؤقتا، ابتداء من 17 مارس الجاري باستثناء حملة الجوازات الدبلوماسية.

 

وأوضحت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية الإماراتية في بيان أن هذه الخطوة تأتي "في إطار الإجراءات الوقائية والاحترازية التي تتخذها دولة الإمارات تجاوبا مع رفع مستوى فيروس كورونا المستجد " كوفيد- 19" من قبل منظمة الصحة العالمية، واعتباره "وباءً"، مما يجعل من السفر في هذه المرحلة على درجة عالية من الخطورة. ولا يسرى القرار على الأشخاص الذين صدرت لهم تأشيرات قبل تاريخ سريان نفاذ هذا القرار، بحسب البيان.

 

 

 


كورونا

الإمارات

السعودية

العراق

فيروس كورونا

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