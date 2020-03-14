الإمارات تخصص 100 مليار درهم لاحتواء تداعيات فيروس كورونا

ماجد تمراز

أفادت قناة العربية، في نبأ عاجل لها منذ قليل، أن الحكومة الإمارتية خَصصت 100 مليار درهم إمارتي، لدعم المنظومة الصحية من أجل مواجهة فيروس كورونا القاتل.

وكانت دولة الإمارات العربية المتحدة قد قررت اليوم السبت، وقف إصدار كافة التأشيرات مؤقتا، ابتداء من 17 مارس الجاري باستثناء حملة الجوازات الدبلوماسية.

وأوضحت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية الإماراتية في بيان أن هذه الخطوة تأتي "في إطار الإجراءات الوقائية والاحترازية التي تتخذها دولة الإمارات تجاوبا مع رفع مستوى فيروس كورونا المستجد " كوفيد- 19" من قبل منظمة الصحة العالمية، واعتباره "وباءً"، مما يجعل من السفر في هذه المرحلة على درجة عالية من الخطورة. ولا يسرى القرار على الأشخاص الذين صدرت لهم تأشيرات قبل تاريخ سريان نفاذ هذا القرار، بحسب البيان.