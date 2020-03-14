اليوم السابع
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اغلاق 8 مراكز للدروس الخصوصية بمنطقة الحوزة بجرجا سوهاج

السبت، 14 مارس 2020 11:53 م
اغلاق 8 مراكز للدروس الخصوصية بمنطقة الحوزة بجرجا سوهاج اغلاق سناتر للدروس الخصوصية
سوهاج محمود مقبول

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شنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج ، اليوم السبت حملة لغلق سناتر الدروس الخصوصية بمراكز ومدن المحافظة وذلك تنفيذا لتوجيهات وزارة الداخلية بغلق جميع الدروس الخصوصية بعد قرار رئيس الجمهورية بتعطيل الدراسة بالمدارس والجامعات لمدة أسبوعين كإجراء احترازى لمواجهة خطر كورونا.

وتمكنت الحملة من إغلاق 8 مراكز لمعلمين بمنطقة الحوزة بمدينة جرجا ومعروف أن تلك المنطقة هي أكثر مكان تجمعا للدروس الخصوصية على مستوى المراحل التعليمية خاصة الإعدادى والثانوى وقام عدد من معلمى المراحل التعليمة بالإعلان عن أغلاق المراكز تنفيذا لتعليمات الجهات المسؤولة.

وكانت وزارة الداخلية قد أعلنت عن بدء حملاتها للتأكد من تعليق كافة أماكن الأنشطة التعليمية، لأنشطتها خلال فترة إغلاق المدارس والجامعات واتخاذ الإجراءات القانونية الفورية تجاه المخالفين.

 وعلى جانب آخر،  تقوم الأجهزة الأمنية بتكثيف جهودها في هذا الشأن وتتبع مراكز الدروس الخصوصية على مستوى المحافظة بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم.

وكان قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن من ضمن قرارات مكافحة فيروس كورونا غلق المراكز التعليمية «سناتر الدروس الخصوصية» فهو قرار مكمل لغلق المدارس والجامعات لمدة 15 يوما.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، أن وزارة الداخلية بدأت في تطبيق قرار رئيس مجلس الوزراء البدء فى غلق المراكز التعليمية للسيطرة على عدم انتشار العدوى.

 وكشف المستشار نادر سعد، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بتعطيل الدراسة لمدة 15 يوما في المدارس والجامعات يأتي انعكاس لمرحلة محددة نمر بها حاليا تتطلب مثل اتخاذ هذا القرار.

وتابع المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن الرئيس السيسي اتخذ قرار بتعطيل الدراسة في المدارس بعد انتقال فيروس كورونا بين حالات قليلة للغاية بين طلاب المدارس لا تتجاوز 4 حالات.

وأشار نادر سعد، إلى أن قرار تعطيل الدراسة يتيح للحكومة التعامل مع فيروس كورونا وعدم انتقال حالات للفيروس بين الطلاب بعد عدم وجود اختلاط بين الطلاب.


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اخبار مصرية

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جرجا

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