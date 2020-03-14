اليوم السابع
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اغلاق 26 مركزا للدروس الخصوصية بالقليوبية

السبت، 14 مارس 2020 11:54 م
اغلاق 26 مركزا للدروس الخصوصية بالقليوبية اغلاق سناتر الدروس الخصوصية
القليوبية نيفين طه

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أجرت مديرية أمن القليوبية حملة موسعة علي مراكز الدروس الخصوصية شملت شبرا الخيمة وكفر شكر والخانكة وقليوب ، تم خلالها غلق 26 مركز  للدروس الخصوصية، ذلك تنفيذا لقرار رئيس مجلس الورزاء بغلق تلك المراكز، وأوضحت المديرية ان الحملات تجري علي مستوي الـ16 قسم ومركز علي مستوي المحافظة علي مدار الأيام المقبلة 

وأعلنت مراكز الدروس الخصوصية بمدينة بنها والحضانات الغلق لمدة أسبوعين لحين دراسة الموقف.
 
وكان قد أكد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، أنه طالب وزارة الداخلية، بمتابعة غلق كافة المراكز التعليمية خارج الدراسة، وذلك بعد قرار رئيس الجمهورية، بتعليق الدراسة فى الجامعات والمنازل لمدة أسبوعين تبدأ من غدا الأحد.

وأضاف مدبولى، فى مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء، أن خطة الدولة لمواجهة كورونا تشمل 3 إجراءات، ومنها مرحلة تفشى للوباء، مؤكدا أن عدد الإصابات بمصر خلال الفترة الماضية مقارنة بما يحدث فى الدول الأخرى.

وقال: خلال الـ10 أيام الماضية زادت ووصلت لـ109 حالات حتى هذه اللحظة منهم من تم شفائهم.

 


اخبار مصر

القليوبية

دروس خصوصية

الداخليه

مراكز الدروس الخصوصيه

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