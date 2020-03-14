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اتحاد الصناعات: يجب على المؤسسات توفير آلية العمل من المنزل منعا للتكدس

السبت، 14 مارس 2020 09:08 م
اتحاد الصناعات: يجب على المؤسسات توفير آلية العمل من المنزل منعا للتكدس محمد البهى
كتبت سماح لبيب

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قال محمد البهى، عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات، أنه تماشيا مع المبادرة الرئاسية لابد أن تتوجه كافة العناصر فى الدولة ومؤسساتها أن توفر كافة العاملين التى تستطيع العمل من منزلها (أون لاين) ووضع عدد قليل داخل المؤسسات لمتابعة سير العمل من الداخل وذلك تقليلا للتكدس داخل أى مؤسسات أو مصانع فى مصر.

 

وأضاف "البهى" فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن معظم الكيانات الصناعية من المصانع يعمل لديها فتيات صغيرات وليس من السيدات الأمهات، وأغلب السيدات العاملات فى الحكومة من الأمهات التى من الممكن أن تتوجه مؤسساتهم لمنحهم أجازة لمدة أسبوعين تماشيا مع قرار القيادة السياسية بتعطيل الدراسة لمدة أسبوعين.

 

كما أكد عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات، ضرورة حصر كافة العاملين فى المؤسسات ورفع الغياب من العمل لمعظمهم والعمل من المنزل تقليلا للتكدس والابتعاد عن الزحام، وحصر عدد قليل الذى تحتاجه المؤسسة لسير العمل من الداخل.

 

ويأتى ذلك بعد أن وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى، بتعليق الدراسة في الجامعات والمدارس لمدة اسبوعين اعتبارًا من يوم غد الأحد الموافق 15 مارس 2020، وذلك في إطار خطة الدولة الشاملة للتعامل مع أي تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد.

 

كما وجه الرئيس بتخصيص 100 مليار جنيه لتمويل الخطة الشاملة وما تتضمنه من إجراءات احترازية.

 

جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس السيسي مع الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء وفقا لما صرح به  السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية.

 

 

 


تعطيل الدراسة

اخبار الاقتصاد

كورونا

محمد البهى

اتحاد الصناعات

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