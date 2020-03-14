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إسرائيل تعلن ارتفاع المصابين بفيروس كورونا إلى 193 حالة

السبت، 14 مارس 2020 09:27 م
إسرائيل تعلن ارتفاع المصابين بفيروس كورونا إلى 193 حالة فيروس كورونا - أرشيفية
ماجد تمراز

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أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، ارتفاع أعداد المُصابين بفيروس كورونا في إسرائيل إلى 193 حالة حتى الآن.

 

وكانت وزارة الصحة في إسرائيل، قد أعلنت منذ يومين عن أن عدد المصابين بفيروس كورونا بلغ 154 إصابة، وأفادت وزارة الصحة ان حالة ثلاثة منهم خطيرة وثمانية متوسطة والآخرين طفيفة.

 

وذكرت صحيفة " يديعوت أحرونوت" أن المعطيات الصادرة من وزارة الصحة الاسرائيلية تفيد أن عدد الذين خضعوا للحجر الصحي في منازلهم منذ ظهور الفيروس وحتى الآن قد بلغ 55099، أما عدد القابعين للحجر الصحي حاليا في اسرائيل فهو 38560 شخصا، بينما بلغ عدد حالات الحجر الصحي التي بدأت اليوم 181 حالة جديدة.

 

أما عدد الاشخاص الذي خضعوا لفحص كورونا حتى الآن في اسرائيل فقد بلغ 6839 شخصا،أما عدد من هم في المستشفيات بسبب فيروس كورونا فهو 108 اشخاص، يشار ألى انه لم تسجل اي حالة وفاة في اسرائيل بسبب فيروس كورونا.


إسرائيل

كورونا

فيروس كورونا

وباء كورونا

الوقايه من فيروس كورونا

وزاره الصحه الاسرائيليه

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