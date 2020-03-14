إسبانيا تعلن إغلاق المتاجر باستثناء الصيدليات ومحلات بيع الإغذية

كتب رامى محيى الدين

أعلن رئيس الوزراء الإسباني، إغلاق كل المتاجر باستثناء الصيدليات ومحلات بيع الأغذية، كما أصدر قرارا بمنع التنقل باستثناء الذهاب إلى العمل والتبضع، حسبما ذكرت قناة العربية في نبأ عاجل لها.

وأكد رئيس الوزراء الإسباني، أن الجيش مستعد للمساعدة في مواجهة تداعيات كورونا، كما أصدر قرارا يقلص حركة القطارات بسبب فيروس كورونا.

قالت محطة (تي.في.ئي)التلفزيونية الإسبانية العامة، إن عدد حالات الوفاة جراء فيروس كورونا فى إسبانيا وصل إلى 193 حالة اليوم السبت بزيادة عن 120 حالة يوم الجمعة.

وأضافت المحطة أن حالات الإصابة بكورونا تجاوزت بقليل 6250 حالة إصابة فى إسبانيا بزيادة عن 4209 حالات يوم الجمعة وارتفاعا أيضا عن 5753 حالة يوم الخميس.

أعلنت وزارة الصحة الإسبانية، اليوم السبت، تسجيل 70 وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد COVID-19 خلال الساعات الـ24 الماضية.

وذكرت الوزارة - وفقا لقناة (روسيا اليوم) الإخبارية - أن حصيلة المتوفين جراء الفيروس ارتفعت إلى 191، فيما وصل عدد المتعافين إلى 517، مشيرة إلى أن عدد المصابين بالفيروس وصل إلى 6043 حالة، أغلبهم فى منطقة مدريد.

ويعد هذا الارتفاع اليومى الأكبر فى عدد المصابين على أراضى إسبانيا منذ ظهور الفيروس فى البلاد أواخر يناير الماضي.

وتعتبر إسبانيا البلد الثانى فى أوروبا بعد إيطاليا من حيث عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد الذى انتشر من مدينة ووهان الصينية.