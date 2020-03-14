أسعار الفاكهة اليوم بسوق العبور للجملة..الفراولة بـ 4 جنيهات والكانتلوب بـ 3

كتب أحمد حمادة

استقرت أسعار الفاكهة اليوم السبت 14 -3 - 2020، بالأسواق المصرية وسوق العبور للجملة، و قالت شعبة الخضروات والفاكهة بالغرفة التجارية بالقاهرة أن أسعار جميع الأصناف تشهدت استقرار لزيادة الإنتاج المحلي زيادة المعروض من جميع أصناف الفاكهة فى الاسواق المحلية وذلك ادى الى استقرار الأسعار.

وأكد حاتم النجيب نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة بالغرفة التجارية بالقاهرة ، ان أسعار البرتقال البلدى تتراوح بين 2.5 - 4.5 جنيهات، و البرتقال السكرى بين 2.5 - 4.5 جنيهات، والبرتقال أبو سرة بين 3.5- 6 جنيهات للكيلو، واستقر سعر اليوسفي بين 3- 6جنيهات، وتراوح سعر الليمون بين 5- 11 جنيها للكيلو.

وأضاف النجيب ل"اليوم السابع" أن أسعار التفاح الأمريكى والإيطالى بين 17 – 23 جنيها ، والتفاح الجولدن 17 جنيها ، والتفاح السورى 18 جنيها ، بينما تراوح سعر الفراولة بين 4– 8 جنيهات ، والكانتلوب بين 3 -6 جنيهات ، كما تراوحت أسعار الجوافة لتتراوح بين 4-8 جنيهات ،و تراوح سعر الكاكا بين 6- 9 .

الجدير بالذكر أن شعبة الخضراوات والفاكهة بالغرفة التجارية بالقاهرة أعلنت في وقت سابق أن أسعار الخضراوات والفاكهة شهدت انخفاضا هذا الموسم بنسب متفاوتة لكل الأصناف