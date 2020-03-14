أخبار الاقتصاد اليوم.. إحلال السيارات القديمة ينطبق على الأجرة وليس الملاكى

كتب أحمد حمادة

شهد اليوم السبت 14 – 3 – 2020 عددا من الأحداث الاقتصادية، والتى تم رصدها على صفحات اليوم السابع كان من بينها إعلان وزارة الصناعة عن إحلال السيارات القديمة ينطبق على الميكروباص والأجرة وليس الملاكى، وعودة العمل بعدد محدود من مكاتب البريد اليوم، انخفاض أسعار الذهب 10 جنيهات.

الصناعة: إحلال السيارات القديمة ينطبق على الميكروباص والأجرة وليس الملاكى



كشفت الدكتورة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة لـ"اليوم السابع"، أن خطة إحلال السيارات القديمة التى مر عليها 20 عاما تنطبق على الميكروباص والأجرة فقط ولا تنطبق على السيارات الملاكى المتواجدة فى مصر.

وكان مجلس الوزراء وافق فى اجتماع له الأربعاء الماضى، على العناصر المقترحة للاستراتيجية القومية لتوطين صناعة المركبات والصناعات المغذية لها، التى تم عرضها على الرئيس عبد الفتاح السيسى، مؤخرًا، والتى تناولت أهم التحديات التى تواجه صناعة المركبات، مع استعراض بعض التجارب الدولية فى هذا الصدد للنهوض بتلك الصناعة.

اليوم.. عودة العمل بعدد محدود من مكاتب البريد



يعود اليوم السبت، عدد محدود من مكاتب الهيئة القومية للبريد، للعمل وخدمة المواطنين، على أن تفتتح مكاتب الهيئة على مستوى الجمهورية غدا الأحد المقبل بعد انتهاء العطلات الرسمية.حيث كان مجلس الوزراء قد قرر اعتبار الخميس الماضى إجازة رسمية القطاعين العام و الخاص بسبب سوء الطقس وفقا لما أكده مسؤول بالهيئة لليوم السابع.

ويصل عدد عملاء هيئة البريد إلى نحو 24 مليون عميل برأسمال مودعين يبلغ نحو 210 مليارات جنيه مصرى، وتقدم الهيئة خدمات حكومية ومالية وبريدية وشهدت أعمال تطوير كبيرة على مستوى الجمهورية حيث أصبحت المكاتب مشابهة للفرع البنوك بعدما توسعت بخدماتها.

اتحاد الأوراق المالية يخاطب هيئة الرقابة لتأجيل الانتخابات لمنع التجمعات





عقدت اللجنة التأسيسية للاتحاد المصرى للأوراق المالية، اجتماعا طارئ اليوم السبت، لمناقشة المستجدات الخاصة بشأن عقد الجمعية العامة للاتحاد لإجراء انتخابات مجلس إدارة الاتحاد المصري للأوراق المالية، وذلك في ضوء قرار رئيس مجلس الوزراء بمنع أي فعاليات تتضمن حضور عدد كبير من المواطنين.

وقررت اللجنة، مخاطبة الهيئة العامة للرقابة المالية لتأجيل موعد عقد الجمعية العامة المتضمنة إجراء الانتخابات لحين الانتهاء من ترتيب إجراءات عقد الجمعية، وأن يكون التصويت إلكترونيا وسيتم الإعلان لاحقا عن الموعد المحدد لعقد اجتماع الجمعية العامة.

الرقابة المالية تدعم النظم الإلكترونية للتصويت فى الجمعيات العمومية



طالب الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، الشركات المقيدة أسهمها ببورصة الأوراق المالية والشركات العاملة فى مجال الأنشطة المالية غير المصرفية، بضرورة الإلتزام بإعداد نظام للتصويت عن بُـعد من قبل المساهمين الذين يحق لهم المشاركة والتصويت في الجمعية العامة فضلا عن إتاحة آلية الإنابة فى التصويت عن طريق أحد أمناء الحفظ المرخص لهم بمزاولة النشاط أو الملاك المسجلين وفقا لأحكام قانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية، وذلك عن طريق استمارة تصويت يحدد فيها كافة الموضوعات المعروضة على جدول أعمال الجمعية العامة ويؤشر المساهم أمام كل موضوع معروض بالموافقة أو الرفض أو الامتناع عن التصويت.

يأتى ذلك تماشيا مع الإجراءات الاحترازية التي تطبقها الدولة المصرية لمواجهة الفيروس المستجد (كورونا)، وأعلنت بقرار رئيس الوزراء رقم 606 لسنة 2020 بالتعليق المؤقت لجميع الفعاليات التى تتطلب تواجد أي تجمعات كبيرة للمواطنين أو تلك التى تتطلب انتقالهم بين المحافظات بتجمعات كبيرة.

التكنولوجيا المالية: التصويت الإلكترونى بعموميات الشركات يحد من كورونا



دعت الجمعية المصرية للتكنولوجيا المالية، إلى النظر في سرعة تطبيق آلية عرض بنود الجمعيات العامة العادية وغير العادية للشركات إلكترونياً، والتصويت على قراراتها عن بعد من قبل المساهمين، الذين يحق لهم المشاركة في اجتماعات تلك الجمعيات، وذلك في إطار جهود الدولة للحفاظ على صحة المواطنين والحد من التجمعات التي قد تساعد على نشر العدوى بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وأشار شريف سامى رئيس الجمعية المصرية للتكنولوجيا المالية والرئيس السابق للهيئة العامة للرقابة المالية، إلى أنه التزاماً بقانون الشركات وقواعد قيد الأوراق المالية بالبورصة، وفى ضوء أن غالبية شركات المساهمة المصرية تنتهى سنتها المالية في شهر ديسمبر، فإن مئات الجمعيات العامة للشركات من المقرر أن تجتمع خلال الأسابيع القليلة القادمة، والكثير منها تحضرها أعداد كبيرة من المساهمين. وتمثل تلك التجمعات تحدياً في مواجهة الحد من انتشار العدوى بفيروس كورونا.

انخفاض أسعار الذهب 10 جنيهات وعيار 21 يسجل 685 جنيها للجرام



واصلت أسعار الذهب هبوطها في مصر لليوم الثالث على التوالى، وبلغت قيمة التراجع في سعر الذهب اليوم 10 جنيهات للجرام، حيث سجل الذهب عيار 21 وهو الأكثر رواجا في سوق الصاغة بمصر 685 جنيها للجرام، بعد تسجيله مستويات تاريخيه الأسبوع الماضى عند 730 جنيها.

هبوط سعر الذهب في مصر، جاء عقب تراجع حاد في سعر الذهب عالميا بنسبة اقتربت من 4 % حيث هبط الذهب من 1660 دولارا للأوقية الأسبوع الماضى إلى 1529 دولارا اليوم السبت، الأمر الذى انعكس على الأسعار في مصر.

أسعار العملات اليوم السبت 14-3-2020 فى مصر



استقرت أسعار العملات اليوم السبت 14-3-2020، طبقًا لأسعار إغلاق الأربعاء الماضى وذلك بسبب عدم وجود تعاملات خلال العطلة الرسمية يومى الجمعة والسبت، وكذلك يوم الخميس والذى شهد توقف البنوك والمصارف الرسمية عن العمل.

ومن العملات التى استقرت أمام الجنيه المصرى، اليوم ، الدولار الأمريكى، الذى استقر سعره عند سعره عند 15.65 جنيه للشراء، و 15.75 جنيه للبيع على مستوى عدد كبير من البنوك العاملة فى السوق المصرفى المصرى، كما استقر سعر الريال السعودى عند 4.15 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.

استقرار سعر اليورو الأوروبى اليوم السبت 14-3-2020 فى مصر



استقر سعر اليورو الأوروبى أمام الجنيه المصرى، خلال تعاملات اليوم السبت 14-3-2020، مقارنة بختام تعاملات الأربعاء، لتوقف عمل البنوك والمصارف بدءا من الخميس إلى السبت، وبلغ سعر اليورو فى تعاملات البنك الأهلى المصرى عند 17.42 جنيه للشراء، و 17.85 جنيه للبيع.

انخفاض أسعار 3 أصناف أسماك اليوم بسوق العبور للجملة





شهدت أسعار الأسماك اليوم السبت 14 - 3-2020، انخفاضا في عدد من الأصناف وذلك طبقا للأسعار بسوق العبور للجملة ، حيث انخفض سعر سمك البلطى "1" ليتراوح بين21 – 23 مقابل 22– 26جنيها ، وسعر كيلو البلطى "2" بين 19 – 21 مقابل 20-22 جنيها، فيما سجل سعر كيلو البلطى الأسوانى 15 – 35 جنيها، وسعر فيليه البلطى يترواح ما بين 30 – 90 جنيها.

فيما استقر سعر كيلو القشر بياض عند 55-60 جنيها، بينما استقر سعر البياض الأملس بين 50 -60 جنيها ، والبياض الأملس "خليجى " بين 20 – 30 جنيها ، كما تراوح سعر سمك القرامين الشيلان بين 10 – 20 جنيها ، و انخفض سعر السمك الثعابين ليتراوح بين 40 – 170 مقابل 50-180جنيها وسجلت أسعار المكرونة السويسى 50-65 جنيها ، والمكرونة الخليجى بين 22 – 28 جنيها ، والمكرونة المجمدة بين 19 – 25 جنيها ، وموسى بين 50-66 جنيها للكيلو ، وسجل سمك برانيس اسكندرانى 45 – 55 جنيها .

أسعار الدواجن اليوم.. 27 جنيها للكيلو من المزرعة وكرتونة البيض بـ33 جنيها



استقرت أسعار الدواجن اليوم السبت 14 -3 2020 وفق الأسعار المعلنة بشعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية بالقاهرة، وكشف الدكتور عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية بالقاهرة، أن أسعار الدواجن من المزرعة27-28 جنيها، فى حين تباع فى محلات التجزئة بأسعار تتراوح بين 30- 33 جنيها للكيلو حسب المنطقة، مشيرا إلى أن الأسعار فى الأسواق مستقرة .

وأضاف السيد، لـ"ليوم السابع" أن سعر الدواجن البلدى انخفض من المزرعة لـ30 جنيها وتباع فى محلات التجزئة بين 35-36 جنيها للكيلو، وتراوح سعر الكتكوت بين 6 – 7 جنيهات، فيما انخفض سعر كرتونة البيض لـ27 جنيها للكرتونة وتباع للمستهلك 33-35 جنيها.

شعبة الخضروات: زيادة إنتاج جميع الأصناف والكوسة بـ5 جنيهات والثوم 4 جنيهات

كشفت شعبة الخضروات والفاكهة فى الغرفة التجارية، استقرارا أسعار الخضروات داخل الأسواق المصرية وسوق العبور للجملة، وأن الأسعار جميع الأصناف تشهد حاليا زيادة الإنتاج المحلى الأمر الذى يؤدى إلى استمرار حالة الاستقرار التى تشهدها الأسعار.

وقال حاتم النجيب، نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة بالغرفة التجارية بالقاهرة، إن أسعار الطماطم تتراوح بين 2-4.25جنيها، بينما سجلت أسعار البطاطس تتراوح 2-2.7جنيها، وسجلت أسعار الفاصوليا لتتراوح بين 7 -11جنيها، وسعر كيلو البصل 3 - 6جنيهات، فيما سجلت أسعار الباذنجان البلدى بين 3-5جنيهات، والباذنجان الرومى سعر الكيلو ما بين 3 - 5جنيهات، سعر الكوسة5-8جنيهات، والخيار ما بين 4–5جنيهات للكيلو، وسعر القلقاس 4-7 جنيهات، والثوم بين 4 - 7 جنيها، والملوخية بين 4-6 جنيهات، والبسلة 8-10 جنيهات.