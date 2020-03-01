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محافظ الوادى الجديد: استكمال تنفيذ أكبر مستشفى متطور بتكلفة نصف مليار جنيه

الأحد، 01 مارس 2020 02:00 ص
محافظ الوادى الجديد: استكمال تنفيذ أكبر مستشفى متطور بتكلفة نصف مليار جنيه اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد
الوادى الجديد- ماهر أبو نور

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أعلن اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، عن استكمال تنفيذ أكبر مستشفى متطور بالمحافظة والتى يجري إنشائها بمدخل مدينة موط بالداخلة بتكلفة إجمالية تصل إلى حوالي 513 مليون جنيه و750 ألف جنيه، حيث جرى تنفيذ حوالي 35% من حجم الإنشاءات، مؤكدا أن المستشفى يقام وفقًا لأحدث النظم الطبية الحديثة، وذلك فى إطار خطة المحافظة لتطوير ورفع كفاءة المنظومة الصحية بالوادى الجديد وتوفير خدمة صحية على أعلى مستوى لأبناء المحافظة.

 

وأضاف الزملوط، أن طاقة المستشفى 118 سريرا ويقدم الخدمة الطبية لأبناء مركز الداخلة وقراه، وذلك علي مساحة 19 ألف متر بمدينة موط ومن المقرر أن ينتهي المشروع في شهر فبراير 2021، حيث أعلنت في وقت سابق عن الإعداد لبدء مشروع إنشاء مستشفى الداخلة بتكلفة في حدود 500 مليون جنيه، حيث يتضمن المشروع إقامة مبنى جديد لمستشفى الداخلة بمدينة موط يشمل جميع الأقسام الطبية. 
 
 
وأكد المحافظ، أنه تم فتح قسم جديد للسياحة العلاجية بالمستشفى وهو القسم الثانى من نوعه على مستوى الجمهورية، كما يجرى العمل أيضا على استكمال عملية تطوير مستشفى الخارجة العام والتى تتضمن ثلاثة مراحل تم الانتهاء من مرحلتين منها حيث شدد المحافظ على سرعة إنهاء الأعمال في الموعد المحدد. 
 
 
وفي سياق متصل، أعلن المحافظ عن استكمال إجراءات رفع كفاءة مبني ديوان عام المحافظة القديم بشارع جمال عبد الناصر بمدينة الخارجة بتكلفة 10 مليون جنيه لتحويله لكلية طب بشري، مؤكدا على تصديق وزارة التعليم العالي عللا مشروع إنشاء كلية طب بشرى بجامعة الوادى الجديد، كما أن الكلية ستدرج هذا العام فى التنسيق العام لكليات الجامعة. 
 
 
أضاف المحافظ، أن المحافظة بالتعاون مع جامعة الوادى الجديد ووزارة الصحة تنسق حاليًا لافتتاح كلية الطب البشرى خلال العام الدراسى الجامعى المقبل. 
 
 
 

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