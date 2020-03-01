مجهولون يعتدون على موظفى وكالة سبوتنيك الروسية فى أنقرة

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ذكرت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية ، مساء السبت ، أن مجهولين اعتدوا على موظفى وكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية فى أنقرة.

وأشارت القناة ، نقلا عن الوكالة ، أن المعتدين هاجموا ثلاثة من موظفيها، ورددوا هتافات "تركيا للأتراك .. الروس عملاء".

يذكرأن، عملت السلطات التركية على تشديد الإجراءات الأمنية حول سفارة روسيا في أنقرة بعد تهديدات تلقاها السفير الروسي هناك.. وفق ما ذكرته شبكة سكاي نيوز، حيث كان السفير الروسي فى سوريا اتهم ، ألكسندر يفيموف، الولايات المتحدة بدعم تطلعات الأكراد إلى إقامة شبه دولة فى سوريا، وتسمح لهم بتلقى الأموال من خلال نهب موارد البلاد النفطية.

ونقلت وكالة سبوتنيك عن يفيموف : "على الرغم من إعلانهم أن هدفهم هو محاربة إرهابي "داعش"، يشارك الأمريكيون فعليًا في منع أي وصول للحكومة السورية إلى الأراضي السورية شرق الفرات، بالإضافة إلى منابع الثروات الهيدروكربونية التي تحتاجها البلاد الآن".

كما شدد على أن "الولايات المتحدة هي التي تغازل، بنشاط، الأكراد المحليين، وتدعم تطلعاتهم فى إنشاء شبه دولة، عبر السماح لهم بنهب الموارد النفطية التي تخص الشعب السوري بأكمله".