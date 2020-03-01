اليوم السابع
Ads
الأحد، 01 مارس 2020 04:22 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

كيف يمكن فضح انتهاكات قطر لحقوق الإنسان وانتهاكاتها ضد العمالة الأجنبية؟

الأحد، 01 مارس 2020 04:00 ص
كيف يمكن فضح انتهاكات قطر لحقوق الإنسان وانتهاكاتها ضد العمالة الأجنبية؟ هيثم شرابى الباحث الحقوقى
كتب أحمد عرفة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
 
أكد هيثم شرابى، الباحث الحقوقى، أن هناك فرص قوية نحو تصعيد دولى ضد النظام القطرى بعد تفاقم انتهاكات حقوق الإنسان والتنديدات الدولية ضد ملف حقوق الإنسان في قطر خلال الفترة الراهنة، وتزايد حملات القمع والاعتقالات ضد المعارضين القطريين، مشيرا إلى أن تزايد ملفات انتهاكات العمال الأجانب التي كشفت عنها تقارير صحفية عالمية، وغيره من الانتهاكات يمكن استخدامها دوليا للترويج ضد استضافة قطر لبطولة كأس العالم مونديال 2022.
 
وبشأن طريقة التصعيد الدولى ضد انتهاكات قطر، قال البحث الحقوقى لـ"اليوم السابع"، إن هذا يتم من خلال حالة حشد وترويج في المحافل الدولية ومفوضية حقوق الإنسان والمجلس الدولي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة عن حالات انتهاكات حقوق الإنسان ضد العمالة الأجنبية في الدوحة.
 
وأكد هيثم شرابى، إلى ضرورة توثيق هذه الوقائع والانتهاكات بواسطة مؤسسات وحقوقيين قطريين ويتم عرضها في المحافل الدولية.
 
وفى وقت سابق أكد فيه مؤشر الرق العالمى، أن قطر تصدرت قائمة الدول التى لم تقدم دعمًا للحد من العبودية، حيث أكد موقع قطريليكس، التابع للمعارضة القطرية، أنه ما زالت معاناة العمال الوافدين للعمل في مواقع البناء للملاعب التي تستضيف مباريات كأس العالم 2022 بقطر، تتصدر المشهد؛ حيث إنهم يعيشون أوضاعًا سيئة في ظل قوانين تنتهك حقوقهم، حيث شككت مجلة "تشالنج" الاقتصادية الفرنسية، في قدرة قطر على دفع رواتب العمال الوافدين، ونددت المجلة الفرنسية بالظروف القاسية التي يعاني منها العمال الأجانب في قطر؛ حيث يواصل النظام القطرى انتهاكاته لحقوق العمال، مؤكدةً أن أجور العمال الأجانب هناك غير مضمونة، بعد انتقادات وجهتها منظمة "هيومن رايتس ووتش" ومنظمة العفو الدولية للنظام القطري بالتقاعس عن معالجة الأزمة.
وأشار الموقع التابع للمعارضة القطرية، إلى أن عدة شركات قطرية لم تدفع رواتب لمديريها التنفيذيين منذ خمسة أشهر وشهرين لعمالها، وهو الأمر الذى يكشف عيوب النظام المزعوم الذى أعلنت قطر تطبيقه لحل الأزمة، ولكن تقاعس الحكومة عن تنفيذه جعله دون جدوى.
 
 

قطر

تميم بن حمد

امير قطر

الدوحه

المعارضه القطريه

هيثم شرابى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

"وفشل مخططك يا تميم".. أمير قطر يسعى لاستقطاب مشرعين سابقين بالحزب الجمهورى الأمريكى لتحسين صورته أمام واشنطن بينما يتجاهل معاناة القطريين.. وتحقيق فرنسى يكشف تورط شركات عاملة بالدوحة في جرائم ضد العمال

الأربعاء، 26 فبراير 2020 08:35 م

لماذا يزور "تميم" تونس الآن؟.. أمير قطر يسعى لدعم حركة النهضة بعد خسارتها معركة حكومة "الفخفاخ".. ويحاول إقناعها بجعلها معبرا لتمرير أسلحة أردوغان لإرهابيى ليبيا.. والتونسيون يرفضون الزيارة

الأربعاء، 26 فبراير 2020 06:00 ص

تميم ينتهك القوانين واقتصاده يستمر فى الهبوط.. أمير قطر يتحدى القوانين الدولية بانتهاك حقوق العمال.. ووعود تنظيم الحمدين للعاملين لم تنفذ على أرض الواقع.. البورصة تواصِل خسائرها والأزمة الاقتصادية تزداد يوميًا

الأربعاء، 26 فبراير 2020 01:19 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
مركز الأزهر العالمى للفتوى الإلكترونية يوضح وقت صلاة الفجر

مركز الأزهر العالمى للفتوى الإلكترونية يوضح وقت صلاة الفجر

اليوم.. قطع المياه عن عدة مناطق بمدينة العبور لمدة 6 ساعات

اليوم.. قطع المياه عن عدة مناطق بمدينة العبور لمدة 6 ساعات

الصحة: حملة التطعيم ضد الحصبة تنطلق 8 مارس المقبل وتستهدف 16 مليون طفل

الصحة: حملة التطعيم ضد الحصبة تنطلق 8 مارس المقبل وتستهدف 16 مليون طفل

بهاء أبو شقة يكشف تفاصيل مقترح الوفد فى الانتخابات النيابية المقبلة

بهاء أبو شقة يكشف تفاصيل مقترح الوفد فى الانتخابات النيابية المقبلة

وزارة التضامن تبدأ اليوم صرف معاشات شهر مارس

وزارة التضامن تبدأ اليوم صرف معاشات شهر مارس

التعليم: امتحان مارس التجريبى لأولى ثانوى سيعقد منتصف اليوم الدراسى داخل الفصول

التعليم: امتحان مارس التجريبى لأولى ثانوى سيعقد منتصف اليوم الدراسى داخل الفصول

جميع أهداف مباريات ذهاب ربع نهائي دورى ابطال افريقيا.. فيديو

جميع أهداف مباريات ذهاب ربع نهائي دورى ابطال افريقيا.. فيديو

متحدث الوزراء: أجهزة جديدة لقياس درجات حرارة المسافرين داخل المطارات

متحدث الوزراء: أجهزة جديدة لقياس درجات حرارة المسافرين داخل المطارات

وزيرة الصحة: "82% من مصابى كورونا عالميا بيخفوا لوحدهم"

وزيرة الصحة: "82% من مصابى كورونا عالميا بيخفوا لوحدهم"

وزيرة الصحة لـ عمرو أديب: "كورونا احتمال كبير يجيلنا ومستعدون لأسوأ سيناريو"

وزيرة الصحة لـ عمرو أديب: "كورونا احتمال كبير يجيلنا ومستعدون لأسوأ سيناريو"

الصحة العالمية: 85% من المصابين بفيروس كورونا تم شفائهم

الصحة العالمية: 85% من المصابين بفيروس كورونا تم شفائهم

ترامب يعلن عودة القوات الأمريكية من أفغانستان اعتبارا من اليوم

ترامب يعلن عودة القوات الأمريكية من أفغانستان اعتبارا من اليوم

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة