غرفة الطباعة باتحاد الصناعات: خفص أسعار الغاز ضرورة ملحة لنهضة الصناعة

كتب إسلام سعيد

طالبت غرفة الطباعة والتغليف باتحاد الصناعات، علي لسان أحمد جابر رئيس الغرفة، بضرورة بضرورة خفض أسعار الغاز للمصانع المختلفة، لافتا إلى أهمية خفض تكاليف صناعة الورق حتى تتمكن الشركات من المنافسة التصديرية للخارج.

وأضاف جابر في تصريحات خاصة لليوم السابع، أن سعر الغاز من العناصر الرئيسية التي تؤدى إلى زيادة في تكلفة الإنتاج، فالمقارنة السعرية الحالية بين وضع الإنتاج في مصر والدول المنافسة بصادرتها لنا سترجح كفة المنافسين بالخارج

وأشار جابر إلى اعتماد قطاع كبير في صناعة الورق على الغاز الطبيعي، الأمر الذى يجعل من الأسعار الحالية عائق يحد من نمو الصناعة، لأن المنافسة تتطلب خفض تكلفة الإنتاج، وهنا لابد من وقفة حقيقة لدعم الصناعة المصرية في إطار هذا التوجه الملحوظ للدولة لإنقاذ الصناعة ودعمها بقوة.

وفى وقت سابق، كشف أحمد جابر رئيس غرفة الطباعة، أن تكلفة طباعة الكتاب المدرسى 1.6 مليار جنيه منها تقريبا 400 مليون جنيه لطباعة كتب المراحل الثلاثة للثانوية العامة، مشيرا إلى أن قرار وزيرة التربية والتعليم بوقف طباعة كتاب الصف الأول الثانوى يؤثر على المطابع بصورة سلبية.

وأضاف جابر في تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن المطابع ستسعى إلى طباعة الكتب في الدول الأفريقية لتعويض وقف طباعة بعض المراحل في مصر، مشيرا إلى إعداد استراتيجية لزيادة الصادرات في مجال طباعة الكتب، والفترة المقبلة تشهد التركيز على الزيارات الخارجية لدول في أفريقيا وعلى رأسها أوغندا وكينيا.

وأوضح رئيس غرفة الطباعة، أنه لا يوجد بدائل أمام المطابع إلا بفتح سوق تصديرى، لتعويض أي نقص في عملية طباعة الكتاب المدرسى، لافتا إلى أن مواصفات مناقصة طباعة الكتاب ستؤدى إلى استبعاد عدد من المطابع الصغيرة.