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صور.. أوبرا الإسكندرية تنظم أمسية شعرية بحضور جمال الشاعر

الأحد، 01 مارس 2020 12:37 ص
صور.. أوبرا الإسكندرية تنظم أمسية شعرية بحضور جمال الشاعر أوبرا الأسكندرية تنظم أمسية شعرية
الإسكندرية - جاكلين منير

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أقيمت مساء السبت أمسية شعرية للشاعر والإعلامى الكبير جمال الشاعر، بدار الأوبرا بالإسكندرية، حيث قدم نخبة متميزة من أعماله الإبداعية التى تنوعت بين الرومانسية والوطنية، منها قصائد "من هذا القمر، انا رجل بلا ماض، حوماية العيد، السكرتيرة، يبدو أنّا مختلفان، أمى، اهازيج جمالية".

وتخلل اللقاء عزف مقطوعات موسيقية لموسيقيين أوبرا الإسكندرية لأشهر ألحان أغنيات كوكب الشرق أم كلثوم منها انت عمرى، أمل حياتى، يا ليلة العيد، الأطلال، الحب كله، سيرة الحب، طوف وشوف، فات الميعاد، هذه ليلتى، حب ايه، حيرت قلبى معاك، هو صحيح الهوى غلاب، للصبر حدود، أنت الحب، يا ظالمنى.

وقدمت الأمسية الإعلامية المبدعة عزة عابدين فى جو من البهجة والتصفيق الحار من جمهور الإسكندرية الذى استقبل الشاعر بكل حفاوة وترحاب.

وعبر الشاعر عن سعادته البالغة وسط جمهور الثغر وان الإسكندرية هى عاصمة الثقافة فى مصر، فى إطار النشاط الفكرى والثقافى التى تقدمه دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدى صابر وتحت إشراف آمال سعد مدير النشاط الثقافى والفكرى بدار الأوبرا المصرية.

يذكر أن جمال الشاعر حصل على بكالوريوس التجارة فى عام 1979 ثم درس الإعلام وعمل مذيعا بإذاعة صوت العرب فى عام 1980 وحتى عام 1983، ومذيعا بالتلفزيون منذ عام 1983 كما عمل قارئا للنشرة الإخبارية وقدم عددا من البرامج المتنوعة مثل شعر وشعراء، أوبرا، مهرجان رمضان، أمانى وأغانى، كما شغل الشاعر منصب رئيس قسم الشباب بالقناة الأولى بالتلفزيون المصرى وعضو لجنة النصوص باتحاد الاذاعة والتليفزيون، كما شارك فى العديد من المهرجانات والمؤتمرات الأدبية والشعرية فى القاهرة وبغداد وجدة وغيرها.

أوبرا الأسكندرية تنظم أمسية شعرية (1)
أوبرا الأسكندرية تنظم أمسية شعرية 
أوبرا الأسكندرية تنظم أمسية شعرية (2)
أوبرا الأسكندرية تنظم أمسية شعرية 
أوبرا الأسكندرية تنظم أمسية شعرية (3)
أوبرا الأسكندرية تنظم أمسية شعرية
أوبرا الأسكندرية تنظم أمسية شعرية (4)
أوبرا الأسكندرية تنظم أمسية شعرية

 

 

 


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