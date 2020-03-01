سوريا تنفى ظهور إصابات بفيروس كورونا فى مستشفى المجتهد بدمشق

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نفت الأجهزة الصحية السورية ما تردد عن إصابتين بفيروس كورونا فى مستشفى المجتهد بالعاصمة دمشق، مؤكدة أنها ستعلن عن أى إصابة حال ظهورها، وقال مدير المستشفى سامر خضر ، وفقا لقناة "روسيا اليوم" الإخبارية اليوم السبت ، " وردت حالتان اشتبه بإصابتهما بفيروس كورونا ، لكن بعد المتابعة والفحص تبين أن أحدهما مصاب بالإنتان التنفسي، والثانى بالسل".

وأوضح أن أحد المصابين خرج من المستشفى والآخر سيخرج غدا الأحد، وأن الحالتين كانتا على اختلاط مع إيرانى مقيم فى سوريا وتمت متابعته من قبل فرقنا وهو ليس مصابا بكورونا ، مؤكدا أنه فى حال اكتشاف أى حالة مصابة بكورونا سيتم الاعلان عنها مباشرة.



وكانت مواقع التواصل الاجتماعى قد تداولت تصريحا وصف بأنه مجتزأ حول الاشتباه بحالتى إصابة بكورونا فى مستشفى المجتهد بدمشق، فيما لم تعلن سوريا حتى الآن وجود أى إصابة بفيروس كورونا على أراضيها، ونفت السلطات الصحية عددا من الأخبار التى تم تداولها فى الأيام السابقة عن وجود إصابات فى البلاد.