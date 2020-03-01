رجل الأعمال أيمن الجميل: رؤية مصر 2030 محطة أساسية فى مسيرة التنمية الشاملة

أكد رجل الأعمال أيمن الجميل، أن رؤية مصر 2030 هى محطة أساسية فى مسيرة التنمية الشاملة التى بدأتها الحكومة المصرية منذ عام 2015 بتوجيهات مباشرة من الرئيس عبد الفتاح السيسى، الذى اختار الطريق الصعب لتحقيق التنمية الشاملة بالعمل فى خطوط متوازية على كافة القضايا والمشكلات والتحديات التى نواجهها، سواء على مستوى إحياء الزراعة المصرية أو إنعاش قطاع الصناعة، وكذا العمل على تكثيف الدعم للقطاعات الإنتاجية المتوسطة والصغيرة بهدف توفير مئات الآلاف من فرص العمل سنويًا.

و قال رجل الأعمال أيمن الجميل إن رؤية مصر 2030 تكتسب أهميتها في ظل الظروف الراهنة التي تعيشها مصر بأبعادها المحلية والإقليمية والعالمية والتي تتطلب إعادة النظر في الرؤية التنموية لمواكبة هذه التطورات، ووضع خارطة طريق لا نحيد عنها بهدف النهوض وتحقيق مستوى من النمو سنويا يضع بلدنا فى مصاف الدول المتقدمة ويعمل على تحسين جودة الحياة بما لا يخل بحقوق الأجيال المقبلة فى حياة أفضل.

واعتبر رجل الأعمال أيمن الجميل الأبعاد الثلاثة التى تشتمل عليها رؤية مصر 2030 وهى البعد الاقتصادى والبعد الاجتماعى والبعد البيئى، هى اساس عملية التنمية المستدامة التى نشهدها حاليا ، مشيرا إلى أن البعد الاقتصادى يشهد ازدهارا على مستوى خفض العجز الكلى للموازنة وتقليل نسبة التضخم وزيادة نسبة النمو بشكل سنوى فى جميع المجالات بما يعمل على زيادة الصادرات وتقليل الواردات ، الأمر الذى شهدت له كبريات الوكالات الائتمانية العالمية.

وأوضح رجل الأعمال أيمن الجميل المعنى بالاستثمار فى المشروعات الصناعية والزراعية كثيفة العمالة، أن البعد الاجتماعى فى رؤية مصر 2030 واضح للغاية ، يمكن ملاحظته فى الدعم المستمر للفئات الأكثر احتياجا والعمل على تطوير نظام المعاشات والأجور لمختلف الفئات وتخصيص أنظمة وفئات جديدة من المعاشات التطكافلية لتغطية النسبة الأكثر احتياجا بحيث تعيش فى عزة وكرامة ، فضلا عن إطلاق نظام التأمين الصحى الشامل الذى يغطى جميع السكان المصريين بنظام تكافلى تتحمل فيه الحكومة الفئات الأكثر فقرا.

ولفت رجل الأعمال أيمن الجميل إلى مجموعة من المبادرات البيئية التى تعمل على رفع الوعى البيئى لدى المواطنين وفى مقدمتها مبادرة رئيس الجمهورية "اتحضر للأخضر" والتى تعمل على زيادة الوعى البيئى، بما يعنى فرص أكبر للحفاظ على البيئة والاستثمار فيها وزراعة أكبر مساحة ممكنة بالأشجار والعمل على تدوير المخلفات والتخلص منها بشكل صحيح للاستفادة منها.