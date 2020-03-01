انتظام العمل باستقبال مستشفى بنها الجامعى بعد إصلاح العطل فى أقل من 24 ساعة

القليوبية - نيفين طه

أعلنت جامعة بنها برئاسة الدكتور جمال السعيد، انتظام سير العمل فى أقسام الاستقبال بالمستشفى الجامعى ببنها وتشغيله فى مكانه بالطابق الأرضى واستقبال جميع الحالات المرضية بعد إصلاح أحد الأعطال المفاجئة لتسرب المياه فى أقل من 24 ساعة من حدوث العطل.



وقال الدكتور طارق عيسوى مدير مستشفى بنها الجامعى فى بيان له، إن استقبال المستشفى لم يتوقف نهائيا حيث تم نقل المرضى إلى مكان آخر منذ حدوث العطل المفاجئ فى ماسورة مياه أعلى القسم.



وأضاف مدير المستشفى، أن العطل لم يؤثر على أى شىء سواء على العاملين أو المرضى داخل المستشفى الجامعى ببنها، مؤكدا أن هدفنا جميعا تقديم أفضل خدمة طبية متميزة بسهولة ويسر المترددين على المستشفى أو المحجوزين لتلقى العلاج.



من جانبه، أكد الدكتور محمد سعيد المستشار الهندسى لجامعة بنها، أنه بناء على تكليفات الدكتور جمال السعيد رئيس جامعة بنها تم التحرك على الفور، وتم الدفع بفريق من الإدارة الهندسية وإحدى الشركات الوطنية وتم اصلاح الأعطال وإعادة تركيب سقف مستعار جديد وتركيب جميع وحدات الإنارة واصلاح اسباب تسرب المياه .



وأشار "سعيد"، إلى أن حدوث عطل تسرب المياه ليس له أى علاقة بغرف العمليات الجديدة الجارى إنشاؤها، حيث إنها بعيدة تماما عن قسم الاستقبال، كما أن العطل لم يؤثر على تقديم الخدمة الطبية للمرضى والمترددين على المستشفى.



يذكر أن الدكتور مصطفى القاضى عميد كلية الطب ورئيس إدارة المستشفيات الجامعية ببنها قد قام بعمل جولة تفقدية للمستشفيات الجامعية ببنها، وذلك لتفقد آثار تسرب المياه بقسم الاستقبال، مشيرا الى أن العمل بمستشفى بنها الجامعى لم يتوقف عن اداء الخدمة الطبية على إثر هذه الواقعة يتم تقديم كافة الخدمات الطبية اللازمة لجميع المرضى بسهولة ويسر.