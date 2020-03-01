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الصحة: حملة التطعيم ضد الحصبة تنطلق 8 مارس المقبل وتستهدف 16 مليون طفل

الأحد، 01 مارس 2020 03:00 ص
الصحة: حملة التطعيم ضد الحصبة تنطلق 8 مارس المقبل وتستهدف 16 مليون طفل وزارة الصحة
كتب وليد عبد السلام

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أكدت وزارة الصحة والسكان، أن الحملة القومية للتطعيم ضد الحصبة والحصبة الألمانى المقرر انطلاقها بجميع محافظات الجمهورية خلال الفترة من الأحد 8 مارس وحتى الخميس 26 مارس 2020 لتطعيم الأطفال بالفئة العمرية من 9 أشهر وحتى 6 سنوات بجميع محافظات الجمهورية تستهدف 19 مليون طفل .

وقالت وزارة الصحة والسكان، إن الحملة ستشمل الفئة العمرية من 9 أشهر وحتى 10 سنوات بالمحافظات الحدودية، والتى تضم أسوان والبحر الأحمر والوادى الجديد وشمال سيناء وجنوب سيناء ومطروح، مؤكدًا أهمية الحصول على التطعيمات لرفع الحالة المناعية للأطفال، وضمان وقائتهم من المرض.

وأضاف الدكتور علاء عيد رئيس قطاع الطب الوقائى بوزارة الصحة والسكان، أن الحملة مناعية وتهدف إلى الحفاظ على مصر منخفضة فى نسب الإصابة بالحصبة والحصبة الألمانى، مؤكدًا أن المحافظات الحدودية أكثر عرضة للإصابة بسبب الاحتكاك الجغرافى مع دول الجوار وتابع: مصر لم تعد من الدول التى بها إصابات وأصبحت خالية من الفيروس تمامًا وأى حالات فى الغالب يتم الكشف عنها تكون وافدة من الخارج، وهو ما يدفعنا إلى عمل حملات لرفع مناعة الأطفال.

وخصصت وزارة الصحة والسكان خط ساخن برقم 105 لتقديم الاستفسارات اللازمة للجمهور الأمراض الوبائية وآليات الوقاية منه والتعرف على الأعراض المرضية المتعلقة بالأمراض المعدية.

كانت أعلنت وزارة الصحة والسكان عن تسليمها خطة للوقاية والتعامل مع الأمراض المعدية والشروط الصحية الواجب توافرها على مستوى المنشآت التعليمية، على أن يجرى العمل بها للحماية من أى أمراض فيروسية قد تنتشر فى المدارس.

وقالت، إن الخطة جرى توزيعها على جميع المدارس لتطبيق جميع محاورها لحماية الطلاب من أى عدوى محتملة، وضمان بيئة نظيفة بالمدارس ومناخ صحى جاذب.


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