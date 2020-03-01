الشرقية أول محافظة فى استخدام الساعة السكانية.. اعرف التفاصيل

الشرقية – إيمان مهنى

أعلن الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، بدء تشغيل ساعة التعداد السكاني للمحافظة، أمام مبنى الديوان العام أعلى قصر ثقافة الزقازيق، مؤكدا أنه بذلك أصبح المولود يُسجل إلكترونيا بشكل لحظي مربوطا بالرقم القومي لوالدته ووالده، بعد أن كان التسجيل في قاعدة البيانات بالصحة يستغرق 4 أشهر حتى يصل للإحصاء بعد تدقيق البيانات الخاصة بالمواليد والوفيات.

وأوضح "غراب" لـ"اليوم السابع"، أن المحافظة تعد من أولى محافظات مصر التي تخوض هذه التجربة وهذه الساعة مرتبطة بسيستم داخلي بإدارة البوابة الإلكترونية يتم وصله بسيستم وزارة الصحة والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بالقاهرة لتحديث بياناتها كل دقيقتين، وتهدف هذه الخطوة لتعريف مواطني الشرقية بالتعداد السكاني لحظة بلحظة في محاولة لتعريف المواطن بحجم مشكلة الزيادة السكانية والتى تؤدى إلى تآكل أى محاولات للتنمية.

ويعتبر محافظة الشرقية، هى ثالت محافظة على مستوي الجمهورية من حيث التعداد السكاني، بعد محافظة القاهرة والجيزة بنسبة 7.4 % من سكان مصر حيث يبلغ سكانها التقديري وتمثل 38% حضر و62% ريف ، فوصل التعداد طبقا للساعة السكانية 7 ملايين 455 الف و 675 مواطن أمس السبت ، وفطبقا للإحصاء 2017 المسجل علي البوابة الالكترونية ، تثمل العاصمة الزقازيق اكبر المدن تعداد حيث وصلت لأكثر من مليون و257 ألف ، ويليها بلبيس 815 الف وجاءت مدينتي الصالحية والقرين هما الاقل تعداد بإجمالي 53 الف للأولي و84 الف للثانية .