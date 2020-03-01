اليوم السابع
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السيطرة على حريقين فى 8 أفدنة قصب بقرية طفنيس و38 قيراطا بالكيمان جنوب الأقصر

الأحد، 01 مارس 2020 12:02 ص
السيطرة على حريقين فى 8 أفدنة قصب بقرية طفنيس و38 قيراطا بالكيمان جنوب الأقصر حريق - أرشيفية
الأقصر – أحمد مرعى

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نجح رجال الحماية المدنية بمدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر، فى السيطرة على حريقين داخل قطعتى أرض بمساحة حوالى 8 أفدنة بمنطقة طفنيس، و38 قيراطا بمنطقة كيمان المطاعنة، وذلك دون مصابين أو خسائر فى الأرواح، وفور اندلاع النيران انتقل لموقع الأراضى كل من عبد الرحيم طايع نائب رئيس المدينة، وجمال عبد المحسن رئيس غرفة عمليات مجلس مدينة إسنا، و4 سيارات إطفاء لكل حريق، وسيارتين إسعاف لكل حريق، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.

بدأت تفاصيل الواقعة بتلقى غرفة النجدة إخطاراً من الأهالى يفيد بنشوب النيران فى قرية كيمان المطاعنة بجوار الكوبرى الجديد بالناحية الغربية، وانتقلت على الفور لموقع الحادث 4 سيارات إطفاء والتى واجهت ألسنة اللهب لوقت تعدى الساعتين حتى تمكنت من إخماده، وتبين أن الحريق أسفر عن تفحم 38 قيراط قصب ملك كل من "ربيع.ا.أ" 12 قيراط قصب، و"هدى.ح.ا" 12 قيراط قصب، و"السيد.أ.ا" 2 قيراط قصب، و"عبد الباسط.س.ا" 12 قيراط قصب، حيث جرى إخماد الحريق بمعرفة رجال الإطفاء ولا يوجد خسائر فى الأرواح، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة التى تولت التحقيق.

وفى السياق نفسه، نجح رجال الحماية المدنية فى السيطرة على حريق آخر بقرية الكيمان، بعد تلقى غرفة النجدة بلاغًا من الأهالى يفيد بنشوب النيران فى 8 أفدنة قصب بحوض أبو شحات بمنطقة طفنيس، وتم إخماد الحريق الذى أتى على أرض ملك ورثة "محمود.م"، و"عبد الرحيم.أ" و3 وآخرين، وتمت السيطرة على النيران دون مصابين أو خسائر فى الأرواح، فتم تحرير عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة التى تولت التحقيق.

 


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