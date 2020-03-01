السيطرة على حريقين فى 8 أفدنة قصب بقرية طفنيس و38 قيراطا بالكيمان جنوب الأقصر

بدأت تفاصيل الواقعة بتلقى غرفة النجدة إخطاراً من الأهالى يفيد بنشوب النيران فى قرية كيمان المطاعنة بجوار الكوبرى الجديد بالناحية الغربية، وانتقلت على الفور لموقع الحادث 4 سيارات إطفاء والتى واجهت ألسنة اللهب لوقت تعدى الساعتين حتى تمكنت من إخماده، وتبين أن الحريق أسفر عن تفحم 38 قيراط قصب ملك كل من "ربيع.ا.أ" 12 قيراط قصب، و"هدى.ح.ا" 12 قيراط قصب، و"السيد.أ.ا" 2 قيراط قصب، و"عبد الباسط.س.ا" 12 قيراط قصب، حيث جرى إخماد الحريق بمعرفة رجال الإطفاء ولا يوجد خسائر فى الأرواح، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة التى تولت التحقيق.



وفى السياق نفسه، نجح رجال الحماية المدنية فى السيطرة على حريق آخر بقرية الكيمان، بعد تلقى غرفة النجدة بلاغًا من الأهالى يفيد بنشوب النيران فى 8 أفدنة قصب بحوض أبو شحات بمنطقة طفنيس، وتم إخماد الحريق الذى أتى على أرض ملك ورثة "محمود.م"، و"عبد الرحيم.أ" و3 وآخرين، وتمت السيطرة على النيران دون مصابين أو خسائر فى الأرواح، فتم تحرير عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة التى تولت التحقيق.