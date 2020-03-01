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الدفاع الجزائرية: ضبط 6 عناصر دعم للجماعات الارهابية بأربع ولايات

الأحد، 01 مارس 2020 12:00 ص
الدفاع الجزائرية: ضبط 6 عناصر دعم للجماعات الارهابية بأربع ولايات عناصر من الجيش الجزائرى
الجزائر أ ش أ

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أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية، اليوم السبت، ضبط 6 عناصر لدعم الجماعات الإرهابية فى أربعة ولايات، بالإضافة إلى تدمير خمسة مخابئ للإرهابيين وأربع قنابل تقليدية الصنع بثلاث ولايات.

وقال بيان لوزارة الدفاع الجزائرية اليوم إنه "فى إطار مكافحة الإرهاب وبفضل استغلال المعلومات، أوقفت قوات الجيش الوطنى الشعبى أمس ستة عناصر دعم للجماعات الإرهابية بولايات الجلفة (شمال) وتلمسان (شمال غرب) وعنابة وباتنة (شمال شرق)، فيما كشفت ودمرت مفارز أخرى خمسة مخابئ للإرهابيين وأربع قنابل تقليدية الصنع وضبطت بندقية آلية بكل من بومرداس والجلفة (شمال) وباتنة (شمال شرق).

من جهة أخرى، أحبط حرس السواحل محاولة هجرة غير شرعية لـ13 شخصا كانوا على متن قارب بوهران (شمال غرب) فى حين تم توقيف 15 مهاجرا غير شرعى من جنسيات مختلفة بكل من تلمسان (شمال غرب) وجانت (جنوب) وتندوف (جنوب غرب).

 


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