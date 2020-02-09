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87 % زيادة فى واردات زيت الصويا خلال 2019 لتصل لـ 279 ألف طن

الأحد، 09 فبراير 2020 07:00 ص
87 % زيادة فى واردات زيت الصويا خلال 2019 لتصل لـ 279 ألف طن زيت طعام - ارشيفية
كتب هانى الحوتى

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قالت شركة أسواق للمعلومات المالية والسلعية، إن عام 2019 شهد زيادة كبيرة بواردات زيت الصويا بلغت نسبتها 87% مقابل واردات العام الماضى بإجمالى نحو  279.2 ألف طن بزيادة قدرها 129.7 ألف طن، ولكن بتراجع بلغ 27% عن متوسط الأربعة أعوام الماضية، وجاءت الواردات عن طريق 9 شحنات من خلال هيئة السلع التموينية بإجمالى قدره 272.925 ألف طن جميعها من زيت الصويا الأرجنتينى بزيادة قدرها 123 ألف طن عن وارداتها العام الماضى وشحنة وحيدة عن طريق مشاركة بعض شركات القطاع الخاص من زيت الصويا التركى بمقدار 6,275 طن.
 
وأرجعت أسواق، في تقريرها السنوي، سبب الزيادة فى الواردات للجوء هيئة السلع التموينية لزيت الصويا المستورد، وهو ما تسبب فى اتجاه بعض الشركات لتصدير زيت الصويا المحلى كما فعلت شركة الوطنية للزيوت حيث قامت بتصدير نحو 54,345 طن، مشيرة إلى أن زيت الصويا يمتع بالكثير من الإعفاء الضريبية داخل الدولة من أجل زيادة الإنتاج داخل السوق المحلى.
 
وتوقعت أسواق، أن تشهد الفترة المقبلة، مزيد من الإنتاج المحلى والذى تجاوز 835 ألف طن من زيت الصويا خلال عام 2019 مقابل 643 ألف طن بالعام الماضى بنسبة زيادة 30% تقريباً، وذلك نتيجة للتوسعات الكبيرة فى العصر ما أدى إلى تراجع متوسط سعر طن بيع زيت الصويا المكرر داخل السوق المحلى خلال عام 2019 نحو 13,250 جنيه مقابل 14,360 جنيه للطن العام الماضي.
 

اسواق

زيت الصويا

واردات الصويا

سعر الزيت

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