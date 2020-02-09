743 مليون جنيه تكلفة استيراد الفول والشاى والسجائر فى 2019

تبقى هناك مجموعة من الثوابت فى العادات الغذائية اليومية عند نسبة كبيرة من المصريين من الصعب تغييرها، وهذه الثوابت ترتبط عادة بقائمة إفطار ثابتة، وهي طبق الفول وكوب الشاى والسجائر، وعلى القدر الكبير الذي تحمله هذا القائمة من أهمية انعكست على ما توفره الدولة من الدولارات لاستيراد ما يعجز السوق المحلي عن توفيره بشكل سنوى، وكلفت هذه البنود الثلاث الدولة نحو 46 مليون و493 ألف دولار "743 مليون و888 ألف جنيه، 16 جنيه متوسط سعر صرف الدولار أمام الجنيه".

وأظهرت بيانات رسمية صادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، حول أهم صادرات وواردات السلع الزراعية خلال نوفمبر الماضي والفترة من يناير وحتى نوفمبر 2019، أن قائمة أهم الواردات الزراعية ضمت واردات مصر من الفول العريض والشاي الأسود والتبغ، وبلغ إجمالي الواردات الزراعية من الفول العريض نحو 19 مليون و212 ألف دولار، في نوفمبر الماضي، مقابل نحو 39 مليون و907 ألف دولار، خلال نفس الفترة من عام 2018، بتراجع بلغ نحو 20 مليون و695 ألف دولار.

وسجل إجمالي الواردات المصرية من الشاي الأسود نحو 18 مليون و285 ألف دولار، في نوفمبر الماضي، مقابل نحو 20 مليون و123 ألف دولار، في نفس الفترة من عام 2018، بتراجع بلغ نحو مليون و838 ألف دولار، يليه الواردات المصرية من التبغ بسويقاته وعروقه، وبلغت نحو 8 ملايين و996 ألف دولار، في نوفمبر الماضي، مقابل 8 ملايين و402 ألف دولار، في نفس الفترة من عام 2018، بزيادة بلغت نحو 594 ألف دولار.

وقدرت بيانات جهاز الإحصاء، إجمالي واردات السلع الزراعية خلال فترة التقرير بنحو 741 مليون و687 ألف دولار، مقابل 615 مليون و319 ألف دولار، خلال نفس الفترة عام 2018، بزيادة بلغت نحو 126 ملايين و368 ألف دولار