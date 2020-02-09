سوبر كورة
Ads
الأحد، 09 فبراير 2020 08:59 ص
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

743 مليون جنيه تكلفة استيراد الفول والشاى والسجائر فى 2019

الأحد، 09 فبراير 2020 08:00 ص
743 مليون جنيه تكلفة استيراد الفول والشاى والسجائر فى 2019 فول - ارشيفية
كتب: مدحت عادل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تبقى هناك مجموعة من الثوابت فى العادات الغذائية اليومية عند نسبة كبيرة من المصريين من الصعب تغييرها، وهذه الثوابت ترتبط عادة بقائمة إفطار ثابتة، وهي طبق الفول وكوب الشاى والسجائر، وعلى القدر الكبير الذي تحمله هذا القائمة من أهمية انعكست على ما توفره الدولة من الدولارات لاستيراد ما يعجز السوق المحلي عن توفيره بشكل سنوى، وكلفت هذه البنود الثلاث الدولة نحو 46 مليون و493 ألف دولار "743 مليون و888 ألف جنيه، 16 جنيه متوسط سعر صرف الدولار أمام الجنيه".

وأظهرت بيانات رسمية صادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، حول أهم صادرات وواردات السلع الزراعية خلال نوفمبر الماضي والفترة من يناير وحتى نوفمبر 2019، أن قائمة أهم الواردات الزراعية ضمت واردات مصر من الفول العريض والشاي الأسود والتبغ، وبلغ إجمالي الواردات الزراعية من الفول العريض نحو 19 مليون و212 ألف دولار، في نوفمبر الماضي، مقابل نحو 39 مليون و907 ألف دولار، خلال نفس الفترة من عام 2018، بتراجع بلغ نحو 20 مليون و695 ألف دولار.

وسجل إجمالي الواردات المصرية من الشاي الأسود نحو 18 مليون و285 ألف دولار، في نوفمبر الماضي، مقابل نحو 20 مليون و123 ألف دولار، في نفس الفترة من عام 2018، بتراجع بلغ نحو مليون و838 ألف دولار، يليه الواردات المصرية من التبغ بسويقاته وعروقه، وبلغت نحو 8 ملايين و996 ألف دولار، في نوفمبر الماضي، مقابل 8 ملايين و402 ألف دولار، في نفس الفترة من عام 2018، بزيادة بلغت نحو 594 ألف دولار.

وقدرت بيانات جهاز الإحصاء، إجمالي واردات السلع الزراعية خلال فترة التقرير بنحو 741 مليون و687 ألف دولار، مقابل 615 مليون و319 ألف دولار، خلال نفس الفترة عام 2018، بزيادة بلغت نحو 126 ملايين و368 ألف دولار

جهاز الإحصاء

الإحصاء

الواردات المصرية

اخبار الاقتصاد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
صور.. حضور مرتفع للطلاب فى أول أيام الفصل الدراسى الثانى

صور.. حضور مرتفع للطلاب فى أول أيام الفصل الدراسى الثانى

إنتر ضد ميلان.. الروسونيرى يتحدى كتيبة كونتى فى ديربى المليار يورو

إنتر ضد ميلان.. الروسونيرى يتحدى كتيبة كونتى فى ديربى المليار يورو

4 زيجات ملكية في شهر مايو.. أبرزها هارى وميجان وجابرييلا وندسور وتوم كينجستون

4 زيجات ملكية في شهر مايو.. أبرزها هارى وميجان وجابرييلا وندسور وتوم كينجستون

قوى البرلمان: دعم الدولة للمصانع المتعثرة ينهض بالصناعة وينقذ آلاف العمال

قوى البرلمان: دعم الدولة للمصانع المتعثرة ينهض بالصناعة وينقذ آلاف العمال

ننشر نص مشروع تعديل قانون مكافحة الإرهاب المقدم من الحكومة

ننشر نص مشروع تعديل قانون مكافحة الإرهاب المقدم من الحكومة

فتح باب الترشح اليوم لعضوية مجالس الإدارة والجمعيات العمومية بالصحف القومية

فتح باب الترشح اليوم لعضوية مجالس الإدارة والجمعيات العمومية بالصحف القومية

كل ما تريد معرفته عن الربط الكهربائى بين مصر والسعودية فى 9 معلومات

كل ما تريد معرفته عن الربط الكهربائى بين مصر والسعودية فى 9 معلومات

أول دليل على وجود نمط محدد لموجات الراديو الغامضة على الأرض

أول دليل على وجود نمط محدد لموجات الراديو الغامضة على الأرض

زوجة فى دعوى طلاق: "حدفنى بالسكينة فى عينى فاصابنى بعاهة مستديمة"

زوجة فى دعوى طلاق: "حدفنى بالسكينة فى عينى فاصابنى بعاهة مستديمة"

اليوم.. 22 مليون طالب ينتظمون فى الدراسة بالفصل الدراسى الثانى

اليوم.. 22 مليون طالب ينتظمون فى الدراسة بالفصل الدراسى الثانى

"متتهورش".. الحبس عقوبة التعدى على موظف عام أثناء تأدية وظيفته

"متتهورش".. الحبس عقوبة التعدى على موظف عام أثناء تأدية وظيفته

النقض تفصل اليوم فى أحكام الإعدام والمؤبد للمتهمين بـ"داعش مطروح"

النقض تفصل اليوم فى أحكام الإعدام والمؤبد للمتهمين بـ"داعش مطروح"

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة