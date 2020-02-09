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13 مؤتمرا دوليا يعقدها المنتدى العلمى والثقافى الدولى الأول بآداب المنوفية

الأحد، 09 فبراير 2020 06:59 م
13 مؤتمرا دوليا يعقدها المنتدى العلمى والثقافى الدولى الأول بآداب المنوفية جامعة المنوفية
المنوفية - محمود شاكر

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يضم المنتدى العلمى والثقافى الدولى الأول 2020 لكلية الآداب جامعة المنوفية والمقرر عقده من 10 فبراير الجارى وحتى 14 فبراير، تحت عنوان "الاتجاهات المعاصرة للآداب والعلوم الإنسانية ودورها فى الوجود الحضارى والتكامل المعرفى والتنمية"، 13 مؤتمرًا دوليــًا متخصصًا فى الآداب والعلوم الإنسانية واللغات.

 

وأوضح الدكتور أسامة مدنى عميد الكلية ورئيس المنتدى، أن المؤتمرات الثلاثة عشر تشمل المؤتمر الدولى لقسم اللغة العربية وآدابها وعنوانه: "التحليل النقدى للخطاب: رؤى بينية". برئاسة الدكتور عيد بلبع، والمؤتمر الدولى للغات الأوربية ويشمل قسم اللغة الإنجليزية وآدابها بعنوان: Discourse and Literature in the Digital Age برئاسة الدكتورة هدى سليمان، والمؤتمر الدولى لقسم اللغة الفرنسية وآدابها بعنوان: L’altérité et la dichotomie exclusion / réciprocité،رئيس المؤتمر الدكتورة داليا مطاوع، والمؤتمر الدولى لقسم اللغة الألمانبة وآدابها بعنوان: Germanistik zwischen Globalität und Lokalität ورئيس المؤتمر الدكتور عادل صالح.

 

و المؤتمر الدولى لقسمى اللغة العبرية واللغة الفارسية بعنوان: الاتجاهات الحديثة فى اللغات الشرقية. رئيسا المؤتمر الدكتور هويدا عزت، والدكتور عمرو علام، والمؤتمر الدولى لقسم علم الاجتماع بعنوان: دور مؤسسات التعليم فى تجديد الخطاب الديني. رئيس المؤتمر الدكتورة ثريا عبد الجواد، والمؤتمر الدولى لقسم التاريخ بعنوان: الإصلاح: رؤية وتطبيق عبر العصور. رئيسا المؤتمر الدكتور حلمى شلبى والدكتور محمد الشرقاوى، والمؤتمر الدولى لقسم الآثار المصرية وعنوانه: التراث المعمارى بالدلتا: الواقع والتحديات. رئيس المؤتمر الدكتور خالد حمزة، والمؤتمر الدولى لقسم الفلسفة بعنوان: الفلسفة التطبيقية وقضايا العصر، رئيس المؤتمر الدكتور صلاح عثمان.

 

كما يضم المؤتمر الدولى لمركز البحوث الجغرافية والكارتوجرافية بعنوان: جودة الحياة والبيئة والتنمية فى العالم العربى وإفريقيا، رئيس المؤتمر الدكتور فتحى مصلحى، والمؤتمر الدولى لقسم المكتبات والمعلومات بعنوان قضايا معاصرة فى تخصص المكتبات والمعلومات رئيس المؤتمر الدكتور محمود الجندى، والمؤتمر الدولى لقسم الإعلام بعنوان الإعلام فى مواجهة الشائعات، رئيس المؤتمر الدكتور عبد الجواد سعيد، والمؤتمر الدولى لقسم علم النفس بعنوان قضايا منهجية وبحثية معاصرة فى علم النفس، رئيس المؤتمر الدكتور إلهام خليل.

 

وتعقد الجلسات العلمية والفعاليات بالتوازى فى الفترة من 10 إلى 14 فبراير 2020م، ويتم نشر البحوث بمجلة كلية الآداب، جامعة المنوفية بعد انتهاء فعاليات المنتدى واللجان العلمية فى المؤتمرات وهيئة تحرير المجلة.

 


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