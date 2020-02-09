ولى عهد دبى عن الجيش الإماراتى: "صقور الأرض والسماء"

كتب خالد إبراهيم

بثلاث كلمات فقط، وصف ولى عهد دبى، الشيخ حمدان بن محمد بن راشد، الجيش الإماراتى العربى، وذلك من خلال صورة "مميزة" لعناصر من الجيش الاماراتى، نشرها عبر حسابه على "انستجرام"، وعلق عليها "صقور الأرض والسماء".

وشهد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولى عهد أبو ظبى، والشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، حاكم دبى، اليوم الاحتفاء بالجنود الإماراتيين المشاركين ضمن قوات التحالف العربى باليمن.

الصورة التى نشرها الشيخ حمدان بن محمد بن راشد، لا تحتاج إلى تعليق، حيث تتحدث الصورة بنفسها عن شجاعة الجندى الإماراتى، وقوته في ميادين القتال والحرب.



محمد بن زايد وسط الجنود الاماراتيين

في الصورة التي نشرها الشيخ حمدان، يظهر الشيخ محمد بن زايد، ولى عهد أبو ظبى، وهو يتجول بين الجنود الإماراتيين، مفتخرا بقوة الجيش الإماراتى، فيما تفاعل المتابعين للشيخ حمدان بن محمد بن راشد، مع الصورة، وأعربوا عن فخرهم بجيش الإمارات، وبقياداتها.

وكان الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، حاكم دبى قد أكد أن الجنود الإماراتيين المشاركين في قوات التحالف العربى في اليمن، ساهموا في مهمة إعادة الأمل وترسيخ أمن المنطقة، كما ساهموا في أعمال إنسانية في ٢٢ محافظة استفاد منها ملايين الأسر.

وقال الشيخ محمد بن راشد عبر حسابه الرسمي بتويتر أمس السبت:"تحية لأبناء الوطن العائدين من أرض اليمن، شاركوا اخوانهم في قوات التحالف مهمة لإعادة الأمل وترسيخ أمن المنطقة.. ساهموا في أعمال إنسانية في 22 محافظة استفاد منها ملايين الأسر، وساهموا في بناء وتطوير مشاريع تنموية ضخمة في محافظات اليمن.. أهلا بكم في أرض الوطن ..حماة الاتحاد".

وكان الشيخ محمد بن زايد، ولى عهد أبو ظبى قد وجه تحية للجنود الإماراتيين المشاركين فى ما وصفها بالمهمة الوطنية والإنسانية ضمن التحالف العربى باليمن، مؤكدا أن الإمارات ستحتفى بهم وبمجهوداتهم غدا الأحد.

وقال بن زايد عبر حسابه الرسمى بتويتر: "تحية اعتزاز وفخر.. نوجهها لجنودنا وأبناء وطننا ونحن نحتفى غدا بمشاركتهم فى المهمة الوطنية والإنسانية ضمن التحالف العربى باليمن.. كما عهدناهم، عبر تضحياتهم وشجاعتهم يزرعون الخير وينشرون الأمل.. يد تحمى وأخرى تبنى، وبإذن الله باقون سندا وعونا للشقيق فى صيانة أمن منطقتنا واستقراره".