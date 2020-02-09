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وكيل تعليم الغربية يتفقد المدارس ويوجه بنظافة الفصول ودورات المياه

الأحد، 09 فبراير 2020 02:41 م
وكيل تعليم الغربية يتفقد المدارس ويوجه بنظافة الفصول ودورات المياه المهنس ناصر حسن وكيل تعليم الغربية
الغربية – عادل ضرة

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تفقد المهنس ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، المدارس لمتابعة انتظام الدراسة والوقوف على سير العملية التعليمية فى ثانى أيام الفصل الدراسي الثانى، وزار مدرسة الجهاد الابتدائية بنين، التابعة لإدارة شرق طنطا التعليمية، واطمئن على نظافة وانتظام الدراسة داخل المدرسة، وتفقد الفصول، والمعمل والمكتبة، وحجرة الزائرة الصحية، وحجرات الأنشطة الصفية بالمدرسة.

ووجه وكيل الوزارة بضرورة الاهتمام بالنظافة جيداً في دورات المياه وضرورة تطهيرها بالمنظفات، ونظافة الفصول، للوقاية من الفيروسات، كما وجه إدارة المدرسة بتنظيم ندوة تثقيفية للتلاميذ لكيفية الحفاظ على الصحة والحماية من الفيروسات، ووضع بوستر الوقاية من الفيروسات في مكان واضح للتلاميذ.

من ناحيه اخرى شارك 100 مدير مدرسة من كافة المراحل والنوعيات، بالندوة التي أقامها قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة، بالتعاون مع قطاع شئون التعليم والطلاب بكلية التمريض، بجامعة طنطا، بمقر كلية التمريض بطنطا، والتي تناولت موضوع "الإجراءات الوقائية من فيروس كورونا المستجد"، تحت رعاية  الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، وفي إطار التعاون بين مديرية التربية والتعليم بالغربية، وجامعة طنطا، لنشر الوعي الصحي والوقائي.

وتناولت الندوة التطور التاريخي للفيروس، ومكان انتشاره، وأسبابه، وكيفية الوقاية منه ومن غيره من الفيروسات، والإجراءات الاحترازية التي اتخذتها وزارة الصحة لمنع وصول الفيروس إلى مصر، وضرورة نشر هذه التعليمات داخل المدارس والجامعات والنوادي، وأماكن التجمعات البشرية.

من ناحيه اخرى انتظمت الدراسة فى جميع مدارس محافظة الغربية بنظام اليوم الكامل ونظام الفترتين، على مستوى الإدارات التعليمية العشر، ووجه الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية المهندس ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم باستغلال الحصه الأولى فى المدارس للتوعية بالنظافة الشخصية وعدم استعمال أدوات الغير لمنع انتشار الأمراض.

كما تم توزيع 20 ألف بوستر على الطلبة للتوعية بخطورة الفيروسات والتوعية بالنظافة الشخصية وعدم استخدام أدوات الغير الشخصية وغسل اليدين بالماء والصابون قبل الاكل وبعده.

 

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