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وكيل تعليم الشرقية: فتح تحقيق بواقعة مصرع تلميذ أثناء خروجه فى الفسحة

الأحد، 09 فبراير 2020 02:45 م
وكيل تعليم الشرقية: فتح تحقيق بواقعة مصرع تلميذ أثناء خروجه فى الفسحة رمضان عبد الحميد وكيل تعليم الشرقية
الشرقية- فتحية الديب

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قال رمضان عبد الحميد وكيل أول وزارة التربية والتعليم بمحافظة الشرقية، اليوم، إنه تم فتح تحقيق من جانب إدارة منيا القمح التعليمية، فى واقعة مصرع تلميذ بالصف الخامس الإبتدائى، بمدرسة أبوطوالة للتعليم الأساسى، أثناء خروجه فترة الفسحة لإحضار سندوتش.

 

وأضاف وكيل الوزارة، فى تصريح لـ"اليوم السابع" أن التلميذ خرج لإحضار سندوتش من منزله وصدمته السيارة أمام المنزل، وإن التحقيق من قبل الشئون القانونية يجرى حاليا مع إدارة المدرسة، وأعرب عن خالص تعازيه لأسرة التلميذ.

 

البداية كانت تلقى اللواء عاطف مهران، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الشرقية، إخطاراً من العميد عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بلاغا بوفاة "مصطفى ع م" 11 سنة بالصف الخامس الإبتدائى، مقيم قرية أبوطوالة، أثناء عودته من المدرسة والسير بالطريق صدمته سيارة محملة بماتور مياه.

 

تمكنت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة منيا القمح، برئاسة الرائد محمد فؤاد، رئيس المباحث، وبالتنسيق مع العقيد محمود مرسي، مأمور المركز من ضبط قائد السيارة والتحفظ على السيارة، وتم تحرير محضر بالواقعة، وإحالته لنيابة منيا القمح، للتحقيق برئاسة أحمد أبوزيد، رئيس النيابة، وبإشراف المستشار الدكتور أحمد التهامى، المحامى العام لنيابات جنوب الشرقية.

 

يذكر أنه إلتزم مليون و133 ألف طالب وطالبة على مستوى 20 إدارة تعليمية فى 3060 مدرسة على مستوى محافظة الشرقية، فى اليوم الأول من النصف الدراسى الثاني، وأكد رمضان عبد الحميد وكيل أول وزارة التربية والتعليم انه وتم التنبيه على مديرى الإدارات التعليمية بضرورة تهيئة الأجواء الملائمة أمام الطلاب وتجهيز الكتب الدراسية ومراعاة سد العجز بالمدارس وتوفير المطهرات والمنظفات والتهوية الجيدة للحد من الأمراض المعدية مع نشر الإجراءات الوقائية فى لوحة الإعلانات المدرسية للحفاظ على الصحة العامة الطلاب .

 


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