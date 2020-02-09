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وكيلا الصحة والتعليم والتأمين الصحى بالشرقية يستعدون للمبادرة الرئاسية لسوء التغذية

الأحد، 09 فبراير 2020 01:52 م
وكيلا الصحة والتعليم والتأمين الصحى بالشرقية يستعدون للمبادرة الرئاسية لسوء التغذية جانب من الاجتماع
الشرقية - إيمان مهنى

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عقد الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، إجتماع مع  رمضان عبدالحميد وكيل أول وزارة التربية والتعليم، و الدكتور جمال سلامة مدير عام فرع التأمين الصحي بالشرقية، وذلك لمناقشة تنفيذ المبادرة الرئاسية للأنيميا "سوء التغذية" لطلبة المدارس بمحافظة الشرقية، بمكتب وكيل أول وزارة التربية والتعليم .

تم مناقشة التنسيق والتعاون بين الإدارات التعليمية والادارات الصحية، وإدارات التأمين الصحي لتنفيذ المبادرة الرئاسية، وخطة العمل للفرق الطبية، والتجهيزات اللازمة للمبادرة، وخطة عمل فريق وحدة النفايات الطبية الخطرة، لنقل النفايات الطبية الخطرة من أماكن الفحص، والتأكيد علي التسجيل الكامل لبيانات الطلبة وفقاً للنموذج المعد ببرنامج المبادرة الرئاسية .

يذكر أن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي للأنيميا "سوء التغذية" سيتم تنفيذها بمحافظة الشرقية خلال الفترة من 1/3/2020 حتي 20/4/2020 لجميع طلبة المدارس بالمرحلة الابتدائية بالمحافظة .

كانت بدأت مديرية التربية والتعليم، اليوم الأحد، تلقى طلبات التظلمات على نتيجة الفصل الدراسى الأول لطلاب الشهادة الإعدادية لطلاب المحافظة، وذلك لمدة 15 يوما .

وأوضح رمضان عبد الحميد وكيل أول وزارة التربية والتعليم بمحافظة الشرقية، أنه تيسيرا على أولياء الأمور يتم التقدم بالتظلم لديوان الإدارة التعليمية التابع لها المدرسة، ورسم التظلم عشرون جنيها فقط لكل مادة، تورد بخزينة الإدارة، التابع لها المدرسة، وسوف يحدد للطالب وولى أمره موعد الإطلاع على كراسة الإجابة بمقر لجنة النظام والمراقبة للشهادة الإعدادية بمدرسة الزقازيق الثانوية العسكرية بجوار ديوان مديرية التربية والتعليم فى الموعد المحدد والتاريخ المحدد من قبل لجنة التظلمات بالإدارة التعليمية .

ويدون الطالب بياناته كاملة " الاسم - المدرسة - رقم الجلوس - مواد التظلم "، وفق النموذج المرفق، ويتم الاطلاع على صورة كراسة الإجابات بلجنة النظام والمراقبة للشهادة الإعدادية بمدرسة الثانوية العسكرية بالزقازيق ويسمح للطالب وولى أمره فقط بالإطلاع على صورة كراسة الإجابة الخاصة بالتظلم اعتبارا من الساعة الواحدة ظهرا.

وانتظم مليون و 133 الف طالب وطالبة علي مستوي 20 إدارة تعليمية في 3060 مدرسه علي مستوي محافظة الشرقية في اليوم الأول من النصف الدراسي الثاني .

و أكد رمضان عبد الحميد وكيل أول وزارة التربية والتعليم انه  وتم التنبيه علي مديري الإدارات التعليمية  بضروره تهيئه الأجواء الملائمة أمام الطلاب وتجهيز الكتب الدراسيه ومراعاة سد العجز بالمدارس وتوفير المطهرات والمنظفات والتهويه الجيدة للحد من الأمراض المعديه مع نشر الاجراءات الوقائية في لوحه الاعلانات المدرسيه للحفاظ علي الصحة العامة الطلاب .

 

 


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