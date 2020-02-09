وفد اتحاد المستثمرين يشارك بجلسة محافظ البنك المركزى بلجنة الصناعة اليوم

كتب: مدحت عادل

يشارك الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين في الجلسة التي تعقدها لجنة الصناعة برئاسة فرج عامر بمقر المجلس، اليوم الاثنين، والتي تستضيف طارق عامر محافظ البنك المركزي، وذلك استكمالا للقاءات التي تعقدها اللجنة مع المسؤولين الحكوميين لمناقشة قضايا الصناعة.

ومن المقرر أن يرأس وفد الاتحاد المهندس محمد خميس شعبان ، الأمين العام للاتحاد، للوقوف على الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي الفترة الماضية لدعم الصناعة، ومن أهمها مبادرة دعم المصانع المتعثرة.

ويشرف البنك المركزي حاليا على مبادرة لحل أزمة المصانع المتعثرة، في إطار التوجيهات الرئاسية بحل أزمة تلك المصانع وسرعة دمجها بعجلة الإنتاج مرة أخرى، بالتعاون مع الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين وكافة البنوك العاملة بالقطاع المصرفي المصري، والتي أسفرت عن حل نحو 16 حالة تعثر حتى الآن، وفقا لما أعلنه اتحاد المستثمرين قبل أيام، كما أصدر البنك المركزي كتاب دوري بنتائج الاجتماعات التي تمت لحل أزمة المصانع المتعثرة، ومن أهمها وقف كافة الإجراءات القانونية المتخذة من البنوك تجاه المصانع المتعثرة.

وعقدت لجنة الصناعة بمجلس النواب اجتماعا أمس الأحد برئاسة المهندس محمد فرج عامر، بحضور الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء، لمناقشة ارتفاع التكلفة الإنتاجية للكهرباء على الصناعة، وحضره كلا من المهندس محمد خميس شعبان والدكتور صبحي نصر ممثلين عن الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين.

وقدم الاتحاد مجموعة من المقترحات من بيها التصالح في القضايا والنزاعات القائمة على أصحاب المصانع وذلك لحين جدولة المديونيات المستحقة عليها في 5 سنوات بدون فوائد، ومخاطبة البنك المركزي المصري من أجل الوصول إلى صيغة محل اتفاق تضمن سداد مستحقات وزارة الكهرباء لدى المصانع من خلال البنك المركزي على قروض طويلة الأجل حتى 10 سنوات.