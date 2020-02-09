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وزير المالية البحرينى: تعزيز علاقات التعاون الاقتصاد والمالى مع فرنسا

الأحد، 09 فبراير 2020 09:53 م
وزير المالية البحرينى: تعزيز علاقات التعاون الاقتصاد والمالى مع فرنسا وزير المالية البحرينى وسفير فرنسا لدى بلاده
وكالات

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أكد الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة، وزير المالية والاقتصاد الوطنى بالمملكة العربية البحرينية، على مواصلة تعزيز علاقات التعاون الاقتصادى والمالى مع الجمهورية الفرنسية الصديقة، والسعى إلى تطويرها نحو أفق أرحب، بما يعود بالنفع على البلدين الصديقين.

ووفقا لوكالة الانباء البحرينية، جاء ذلك لدى لقاء السيد جيروم كوشارد، سفير الجمهورية الفرنسية لدى مملكة البحرين، حيث رحّب الوزير بالسفير الفرنسي، معرباً عن اعتزازه بما تشهده علاقات الشراكة الاقتصادية المتميزة التي تجمع بين مملكة البحرين والجمهورية الفرنسية، والتي تعكس ما وصلت إليه من تعاون مثمر في القطاع الاقتصادي والاستثماري.

وبُحِثَت خلال اللقاء سبل تعزيز التعاون الاقتصادى والاستثمارى بين البلدين الصديقين، كما استُعرض عدداً من الموضوعات والتطورات الجارية على صعيد الاقتصاد العالمي.

كان المؤشر العام لسوق البحرين المالى، إرتفع بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.15% رابحا 2.54 نقطة ليغلق عند مستوى 1658.58 نقطة، مدفوعا بصعود قطاعى البنوك التجارية والاستثمار.

وجرت تداولات على بورصة البحرين بختام التعاملات 7 ملايين سهم بقيمة 2.1 مليون دينار.

وقاد الارتفاع ببورصة البحرين، قطاع البنوك التجارية بنسبة نمو 5.55% مدفوعا بصعود سهم بنك البحرين والكويت بنسبة 0.34%، البنك الأهلي المتحد بنسبة 0.27%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة نمو 2.63% مدفوعا بصعود سهم مجموعة جى اف اتش المالية بنسبة 2.12%، مجموعة البركة المصرفية بنسبة 0.95%.

فيما تراجع قطاع الخدمات بنسبة انخفاض 0.53% بضغوط هبوط سهم شركة عقارات السيف بنسبة 0.5%.


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