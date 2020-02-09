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وزير التعليم العالى يكرم رئيس جامعة الإسكندرية خلال حفل ختام المدارس الصيفية

الأحد، 09 فبراير 2020 12:04 ص
وزير التعليم العالى يكرم رئيس جامعة الإسكندرية خلال حفل ختام المدارس الصيفية وزير التعليم العالى يكرم رئيس جامعة الإسكندرية
الإسكندرية - أسماء على بدر

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كرم الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الدكتور عصام الكردي رئيس جامعة الإسكندرية، والدكتور عبدالعزيز قنصوة الأستاذ بكلية الهندسة جامعة الإسكندرية محافظ الإسكندرية السابق، و اللواء مصطفى الصادق أحمد رئيس مجلس إدارة مركز نظم المعلومات والحواسب؛ تقديرًا لجهودهم المخلصة في دعم مدينة الأبحاث العلمية والتطبيقات ببرج العرب، وذلك خلال الاحتفالية التي أقامتها المدينة  وشهدها الوزير بمناسبة ختام المدارس الصيفية والشتوية، التى تقام بالمعاهد البحثية والمراكز العلمية والتكنولوجية بالمدينة، لطلاب الكليات العملية بجامعة الإسكندرية، وكذا الاحتفال ببدء العمل بمنطومة المعامل المركزية الجديدة بالمدينة، وذلك بحضور اللواء.محمد الشريف محافظ الإسكندرية، والدكتور ياسر رفعت نائب الوزير لشؤون البحث العلمي، والدكتورة مها الدملاوى مدير المدينة، والدكتور ولاء شتا نائب مدير المدينة، وأعضاء مجلس الإدارة، وعدد من رؤساء الأقسام والباحثين.

يذكر أن اجتمع الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى، بأعضاء هيئة التدريس بكلية التجارة جامعة الإسكندرية وبحضور الدكتور محمود رجب المدرس بكلية التجارة والمعتدى عليه من أحد الطلاب.
 
واطمأن وزير التعليم العالى على عضو هيئة التدريس الدكتور محمود رجب استاذ المالية بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وأكد على احترامه لكافة أعضاء هيئة التدريس بالكلية والجامعة وعلى دورهم فى رسالتهم العلمية وثمن دورهم فى تقديم رسالة أكاديمية بكل امانه وشكرهم على دورهم مؤكدا على متابعة الشق القانونى بشأن واقعة الاعتداء على عضو التدريس وان وزارة التعليم العالى ستتخد كافة الإجراءات وتوابعها لكى تحصل على حق الاستاذ الجامعى.
 
وكانت قد باشرت نيابة باب شرقى بالإسكندرية التحقيقات فى واقعة اعتداء طالب بكلية التجارة جامعة الإسكندرية على استاذ جامعى داخل مكتبه بالكلية بعد صدور قرار ضبط وإحضار للطالب من النيابة فور الواقعة وتم القبض عليه بمنطقة ابيس من قبل الأجهزة الأمنية فى فترة زمنية قليلة .
 
 
 
 
 

 


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