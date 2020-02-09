وزير التعليم العالى يكرم رئيس جامعة الإسكندرية خلال حفل ختام المدارس الصيفية

يذكر أن اجتمع الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى، بأعضاء هيئة التدريس بكلية التجارة جامعة الإسكندرية وبحضور الدكتور محمود رجب المدرس بكلية التجارة والمعتدى عليه من أحد الطلاب.

واطمأن وزير التعليم العالى على عضو هيئة التدريس الدكتور محمود رجب استاذ المالية بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وأكد على احترامه لكافة أعضاء هيئة التدريس بالكلية والجامعة وعلى دورهم فى رسالتهم العلمية وثمن دورهم فى تقديم رسالة أكاديمية بكل امانه وشكرهم على دورهم مؤكدا على متابعة الشق القانونى بشأن واقعة الاعتداء على عضو التدريس وان وزارة التعليم العالى ستتخد كافة الإجراءات وتوابعها لكى تحصل على حق الاستاذ الجامعى.

وكانت قد باشرت نيابة باب شرقى بالإسكندرية التحقيقات فى واقعة اعتداء طالب بكلية التجارة جامعة الإسكندرية على استاذ جامعى داخل مكتبه بالكلية بعد صدور قرار ضبط وإحضار للطالب من النيابة فور الواقعة وتم القبض عليه بمنطقة ابيس من قبل الأجهزة الأمنية فى فترة زمنية قليلة .