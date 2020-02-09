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وزير الاتصالات الإيرانى: إطلاق قمرا صناعيا اليوم بسرعة 7400 كيلومتر

الأحد، 09 فبراير 2020 09:16 ص
وزير الاتصالات الإيرانى: إطلاق قمرا صناعيا اليوم بسرعة 7400 كيلومتر قمر صناعى - صورة أرشيفية
رويترز

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قال وزير إيرانى إن طهران ستطلق قمرا صناعيا اليوم الأحد، فى إطار برنامج جديد تعتبره الولايات المتحدة ستارا لتطوير صواريخ باليستية. ونقلت هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية عن وزير تكنولوجيا المعلومات والاتصالات محمد جواد آذري-جهرمي "سيتم إطلاق قمر ظفر الصناعي لمداره اليوم من سمنان بسرعة 7400 كيلومتر". 
 
يذكر أن وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" أعلنت أن إحدى لوائح البطاريات الشمسية للقمر العسكري الأمريكي STPSat-4، الذى أطلق من على متن المحطة الفضائية الدولية، لم تنفتح، ويذكر أن ناسا أعلنت عن نجاح عملية إطلاق القمر STPSat-4 من المحطة الفضائية الدولية، لحساب القوات الجوية الأمريكية.
 
وبحسب موقع روسيا اليوم، يشير موقع ناسا، إلى أن أحد ألواح البطاريات الشمسية لم تنفتح بعد إطلاق القمر. ومع ذلك يأمل الخبراء في أن يساعد تغير درجات الحرارة مع الوقت على انفتاحها، وهذا القمر مزود بأجهزة لاختبار المناخ الفضائي وهوائيات لمتابعة الأقمار الصناعية والنجوم، وبطاريات شمسية.
 
يذكر أن ناسا أعلنت في وقت سابق عبر موقعها أن مرصد TESS اكتشف كوكبا بحجم كوكب الأرض، قد تكون ظروفه ملائمة لوجود الماء السائل، ويمكن أن يكون صالحا للحياة، ويقول بول هيرتز، رئيس قسم الفيزياء الفلكية فى الوكالة، كان الهدف من إطلاق المرصد الفضائى للبحث عن كواكب شبيهة بكوكب الأرض، واكتشف هذا الكوكب خلال مراقبة نجم صغير في كوكبة دورادو الجنوبية "كوكبة أبى سيف "، ويبعد هذا الكوكب عن النجم "القزم الأحمر" نحو 100 سنة ضوئية.

ايران

قمر صناعى

وزير الاتصالات الايرانى

سمنان

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