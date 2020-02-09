وزير الأوقاف ومحافظ الوادى الجديد يفتتحان مسجد المطار ..فيديو وصور

كتب - إسماعيل رفعت

افتتح الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، واللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، منذ قليل، مسجد الرحمن الرحيم بالمطار، حضر الافتتاح عددا من ضيوف المسابقة الدولية للقران الكريم السابعة والعشرين، كان فى مقدمتهم محمد البشارى امين عام المجلس العالمى للمجتمعات المسلمة.

وقالت وزارة الأوقاف، إن ذلك يأتى فى إطار خطة وزارة الأوقاف الدعوية والاهتمام ببيوت الله (عز وجل) مبنى ومعنى.

وحضر الفعاليات ضيوف دور الانعقاد الـ27 للمسابقة الدولية للقرآن الكريم فى نسخة تحمل اسم الشيخ عبدالباسط محمد عبدالصمد رحمه الله، وتتضمن الفعاليات جولات سياحية للمتسابقين، ومشاركة 84 متسابقا بمشاركة 62 دولة منهم 28 دولة، و30 متسابقا من أفريقيا، و11 متسابقا من روسيا الاتحادية، و 10 محكمين منهم 6 محكمين أجانب.

​من جانبها أعلنت وزارة الأوقاف، وصول ​الشيخ عبد المحسن بن محمد بن عبد الرحمن القاسمى إمام الحرم النبوى الشريف ، ​للمشاركة فى تحكيم المسابقة الدولية للقرآن الكريم فى نستخها الـ27 كما يشارك ​​ الشيخ محمد أحمد حشاد شيخ عموم المقارئ المصرية ، ​مع 10 محكمين آخرين من مصر والأردن وفلسطين وروسيا الاتحادية ،​ فى تحكيم المسابقة،​ إضافة إلى محكمين دوليين فى فهم المقاصد القرآنية من داخل مصر وخارجها​،​ كما تحظى المسابقة العالمية السابعة والعشرين للقرآن الكريم بمشاركة دولية واسعة بلغت خمسة وثمانين متسابقا من ثلاثة وستين دولة فإنها تحظى أيضا بمشاركة تحكيمية متميزة​، ​كما تحظى هذه المسابقة ببعض الموفدين من عدة دول لمتابعة فعاليات المسابقة.

​فيما​ وصل أمس الجمعة إلى مقر انعقاد المسابقة العالمية السابعة والعشرين للقرآن الكريم بإحدى فنادق القاهرة من دولة (روسيا ) المتسابق حاج مراد محمدوف، والمتسابق شمويل قربانوف ، والمتسابق سلطان أصحابوف ، كما وصل المتسابق​ ​ضياء سليمان من دولة ( كوت ديفوار ) ، والمتسابق بشر محمد حسن من دولة ( إفريقيا الوسطى ) ، والمتسابق محمد أحمد محمد من دولة (كينيا) ، والمتسابق يوسف هروزفيتش من دولة (البوسنة والهرسك) ، والمتسابق بابا أحمد عيسى البان من دولة (موريتانيا ) ، والمتسابق محمد حافظ عبد الرازق من دولة (ماليزيا ) ، والمتسابق ميخائيل تمب أبا من دولة (البرتغال) ، والمتسابقة ديوى أريكا بنت سامبرى من دولة (سنغافورة) ، للمشاركة فى المسابقة السابعة والعشرين للقرآن الكريم ، والتى تقيمها وزارة الأوقاف المصرية ، هذا وقد عبر المتسابقون عن تقديرهم للمجهودات المبذولة من وزارة الأوقاف المصرية لخدمة كتاب الله تعالى وأهله داخل مصر وخارجها .

و​وصل إلى مقر انعقاد المسابقة العالمية السابعة والعشرين للقرآن الكريم، المتسابق بسام باسم خليل أحمد ، والمتسابق إسحاق عبدالله ناجى من دولة (الأردن)، كما وصل المتسابق عمر مسنغوزى من دولة (أوغندا)، والمتسابق دها بونيمو عبد الرازق من دولة (رواندا).​