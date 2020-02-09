وزيرة الصحة: تسجيل 610 آلاف مواطن بمنظومة التأمين الصحى الشامل بالأقصر ..صور

الأقصر – أحمد مرعى

أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، عن الانتهاء من تسجيل 610 آلاف مواطن بمنظومة التأمين الصحى الشامل الجديد بمحافظة الأقصر، والتى بدأ التسجيل بها منذ بداية شهر أكتوبر الماضى.

جاء ذلك خلال تفقد وزيرة الصحة والسكان، والمستشار مصطفى محمد ألهم، محافظ الأقصر اليوم الأحد، أعمال التطوير ورفع الكفاءة الجارية بوحدات طب الأسرة (الهنادي، الدبابية، العديسات بحري)، فى إطار تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل الجديد بالمحافظة.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمى للوزارة، أن الوزيرة أشادت بمعدلات التنفيذ بوحدتى الهنادى والدبابية، مؤكدة ضرورة اتباع معايير الهيئة العامة للاعتماد والرقابة للتأمين الصحى الشامل الجديد.

وقال "مجاهد" إن الوزيرة تفقدت أعمال التطوير ورفع الكفاءة الجارية بوحدة صحة الأسرة بالدبابية التابعة للإدارة الصحية بإسنا، حيث أشادت بمعدل تنفيذ الأعمال والتى تخطت نسبة 90 %، حيث من المقرر الانتهاء من كافة أعمال التطوير بها نهاية شهر فبراير الجاري.

وأضاف "مجاهد" أن وزيرة الصحة تفقدت أعمال التطوير والتجهيزات الجارية بوحدة صحة الهنادي، مشيدة بمعدل التنفيذ الذى تخطى 80%، موضحة أن الوحدة تخدم أكثر من 10 آلاف مواطن، حيث يتم تجهيزها وفقًا الأعلى معايير الجودة الإنشائية.

كما تفقدت وزيرة الصحة والسكان، وحدة طب الأسرة بالعديسات بحري، ووجهت بسرعة تطوير الوحدة لخدمة الأهالى على أن تتضمن أغلب التخصصات الطبية، وأشار "مجاهد" إلى أن وزيرة الصحة والسكان، حرصت خلال جولتها على التحدث مع المواطنين وشرح مميزات المنظومة الجديدة لهم، والتى من المقرر البدء فى تطبيقها بالمحافظة شهر مارس المقبل، ودعتهم إلى سرعة التسجيل بمنظومة التأمين الصحى الشامل وفتح ملفات طب الأسرة، حتى يستطيعوا الحصول على الخدمات الطبية بالمنظومة الجديدة، مؤكدة لهم أن الدولة ستتحمل غير القادرين.

وتابع "مجاهد" أن محافظة الأقصر ستدخل منظومة التأمين الصحى الشامل الجديد بـ65 منشأة طبية من ضمنها وحدات طب أسرة ومراكز ومستشفيات.

يذكر أن محافظة الأقصر ضمن محافظات المرحلة الأولى الخمس وهي: (الإسماعيلية والسويس و الأقصر وأسوان وجنوب سيناء)، والتى بدأ تسجيل المواطنين بها منذ الأول من شهر أكتوبر الماضي، تمهيداً لتطبيق التأمين الصحى الشامل الجديد، وذلك إضافةً إلى محافظة بورسعيد والتى انطلقت المنظومة بها فى يوليو الماضي.



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