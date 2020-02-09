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وزيرة الصحة تتابع تجهيز مستشفيات الأقصر استعدادا لتطبيق التأمين الصحى الشامل

الأحد، 09 فبراير 2020 12:30 ص
وزيرة الصحة تتابع تجهيز مستشفيات الأقصر استعدادا لتطبيق التأمين الصحى الشامل الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة
الأقصر – أحمد مرعى

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تجرى الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، جولة تفقدية لجميع مستشفيات محافظة الأقصر، صباح اليوم الأحد،  وذلك بتفقد مستشفى إسنا الجديدة بمدينة إسنا، والتي تم تجهيزها، ومستشفيات العديسات بمدينة الطود والبياضية بمدينة البياضية والتي يجري العمل بها تمهيدا لافتتاحها، بالاضافة إلى مستشفيات الأقصر الدولي والأقصر العام بمدينة الأقصر لمتابعة انتظام العمل بهما.

كما تتابع الوزيرة الاستعدادات لتطبيق التأمين الصحى الشامل الجديد بالمحافظة، بوحدات الشيخ موسى بالكرنك  الاقصر والحبيل بالبياضية والهنادي بإسنا وآل عثمان والبعيرات والقرنة بالقرنة، وتغادر المحافظة فى نفس يوم وصولها، ويأتى ذلك فى إطار الزيارات الميدانية لوزيرة الصحة والسكان لمتابعة الاستعدادات على أرض الواقع، والوقوف على معدلات تسجيل الأسر بالوحدات، وتذليل أى عقبات قد تواجه تطبيق منظومة التأمين الصحي.

يذكر أن محافظة الأقصر ضمن محافظات المرحلة الأولى الخمس وهي: "الإسماعيلية والسويس والأقصر وأسوان وجنوب سيناء" والتي بدأ تسجيل المواطنين بها منذ الأول من شهر أكتوبر الماضي، تمهيداً لتطبيق التأمين الصحى الشامل الجديد، وذلك إضافةً إلى محافظة بورسعيد والتى انطلقت المنظومة بها في يوليو الماضي.

وكان قد أعلن الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة بمحافظة الأقصر، أنه خلال عام 2019 تم الكشف على 1.269.190 مريض خلال عام 2019 بالعيادات الخارجية والطوارئ بمستشفيات المحافظة، كما تم إجراء عدد 20 ألف عملية جراحية في مختلف التخصصات بالإضافة إلي إجراء 6867 عملية للنساء والتوليد كما استقبلت أقسام العنايات المركزة عدد 2018 حالة، وأقسام الحضانات استقبلت 2701 طفل.

وأضاف وكيل صحة الأقصر، أن الوحدات الصحية والمراكز الطبية، استقبلت 534.331 مريض خلال عام 2019، وتم إجراء 107 ألف جلسة غسيل كلوي لمرضي الكلي الصناعي، ويأتي ذلك فى إطار تحسين الخدمة الصحية بمحافظة الأقصر ضمن توجيهات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، بالتأكيد على ضرورة تقديم أفضل خدمة صحية للمواطنين.

 


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